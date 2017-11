En medio del desierto de Wadi Rum se encontraba orando el maestro sufí, dentro de su jaima, cuando apareció su discípulo sobre los lomos de un camello. Desmontó, entró en la tienda, hizo una gran reverencia y dijo: «Tengo tanta confianza en la Divina Providencia que he dejado suelto el camello ahí afuera. Dios protege los intereses de quien le ama». El maestro lo miró fríamente y le reprendió....

Algo similar hemos hecho en La Rioja. Hemos debido dejar en manos de la Divina Providencia la creación de empresas. Pero nos hemos olvidado del detalle más importante y es que Él no se ocupa de cosas terrenales. Según la Estadística de Sociedades Mercantiles que el Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar, somos la comunidad autónoma que menos empresas ha creado en el mes de septiembre tanto en número como en porcentaje. En España se han creado 6.154 sociedades, un 9,2% menos que en septiembre de 2016. En La Rioja han sido 12 las sociedades constituidas y suponen una variación negativa del 62,5% con respecto al año pasado. Somos los últimos, seguidos por Cataluña con el 26,6%, también en negativo. Con estas cifras, el primer impulso primitivo que viene a la cabeza es buscar culpables. Pero no se trata de eso. Hay que analizar los 'porqués' y buscar soluciones entre todos. La creación de empresas es una actividad privada con un componente emprendedor muy importante. El empresario debe localizar las oportunidades lucrativas para lanzarse a la aventura y al riesgo. Tiene que contar con un capital humano formado y accesible, con sinergias y financiación necesaria. Las organizaciones empresariales son las que tienen que tutorar el proceso para fomentar y apoyar a los nuevos empresarios y dejar de hacer política. Y los responsables políticos que dejen de hacer de empresarios y hagan política. No seré yo quien pida ayudas y subvenciones para crear empresas, personalmente creo que eso no favorece. Pero lo que sí ayuda es el tener una normativa sencilla, fácil y accesible. Lo que sí apoya es tener una fiscalidad que minore los costos haciendo los productos más competitivos. Lo que sí auxilia es tener leyes que eliminen los agravios comparativos y esquilmantes de los vecinos (País Vasco y Navarra). Lo que sí fomenta es tener unas infraestructuras adecuadas al siglo XXI. Lo que sí impulsa es que los bienes y servicios de La Rioja se puedan transportar de norte a sur por una carretera que no sea un cementerio. Lo que sí contribuye es poder comunicarnos con el resto de España a través de un tren de alta velocidad acorde a los tiempos. Lo que sí refuerza es dejar de estar aislados por los dos caminos de asfalto y hierro. ¿Acaso nos hace falta un nuevo Sagasta en Madrid? La Rioja necesita responsables políticos que preparen un clima adecuado y unos empresarios que no hagan como el nómada sufí. «¡Sal fuera y ata tu camello antes de que lo pierdas, estúpido!» Le dijo el maestro sufí. «Dios no puede ocuparse de hacer en tu lugar lo que eres perfectamente capaz de hacer por ti mismo».

Martín Torres Gavíria

Miembro de European Financial Planning Association España

Twitter @MTorresGaviria