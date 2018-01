El tren te pone en el mapa Miércoles, 3 enero 2018, 23:40

No fueron pocas las voces que en la Transición cuestionaron la conveniencia de que La Rioja se constituyese como comunidad autónoma uniprovincial. Hoy, son muchas menos las que la cuestionan y parece mayoritariamente aceptado que aquella decisión, que recibió un impulso mucho más vigoroso y determinante de la calle que de los despachos de los políticos, sirvió para situar a esta región en el mapa de la España del siglo XX, de la España democrática, de la España que llamaba a Europa y al futuro con ilusión y ambición. Salvando todas las distancias y respetando la importancia de aquel momento histórico que felizmente se resolvió a favor del interés del pueblo, la reivindicación de una infraestructura ferroviaria de altas prestaciones tiene hoy visos de una trascendencia semejante. El futuro de los transportes terrestres de personas y mercancías pasa en el medio plazo por el ferrocarril. La estrategia europea así lo determina. Y España no es ajena a ese empeño, como no puede ser de otra forma. El silogismo, aunque simple, es incontrovertible: si el futuro viaja en tren y La Rioja no tiene ferrocarril, no es que el futuro vaya a pasar de largo, es que el futuro no llegará. O lo hará con un retraso insalvable. Esta vez es el tren el que debe poner a La Rioja en el mapa.