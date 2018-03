TODOS NOSOTROS

Los poetas y otros náufragos han dicho siempre eso de que es hermoso dudar entre dos caminos y escoger el doloroso. Lo malo es ahora, donde no hay nada que elegir que no nos lleve al mismo sitio del que partimos. La última jornada para el legislativo sólo ha sido negra si no anunciara las que vendrán. El Gobierno de Rajoy está lleno de curvas y no se trata de enmendarle la plana. Cada español se siente depositario de su verdad y la custodia tan celosamente que no desea compartirla con los demás, lo que equivale a no entender la democracia, que es un privilegio aritmético. La llamada prisión permanente ha terminado por ahora en broncazo parlamentario. Las víctimas de los horribles crímenes no deben buscar apoyo en la legislación punitiva, pero eso es más fácil de legislar que de realizar, porque los seres humanos estamos mal hechos o quizá sin hacer. Muchos católicos lo achacan a las prisas. Nada más humano que la venganza, pero hay quienes se vengan por adelantado, sin necesidad de haber sufrido ningún agravio que pueda justificar su conducta.

Quizá sea beneficioso no legislar en caliente, pero tampoco lo es meter en la nevera todos los agravios, porque si se hielan pierden su sabor. La pena máxima en España es de 40 años. La copla popular dice eso de que 'mejor estar muerto, que preso para toda la vida', pero no cuenta con el perdón, que sigue siendo el único modo de modificar el pasado. El Tribunal Constitucional tiene que aclararse, entre otras cuestiones, sobre los premios y los castigos. Tristán Bernard decía que nada se parece tanto a un inocente como un culpable que no corre ningún peligro, pero parece que nos gusta vivir peligrosamente porque es más emocionante. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos a quién echarle la culpa de nuestros males? La utilización de las víctimas es siempre algo de primera necesidad.