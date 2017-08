Sucedió en España, en Reino Unido, en Francia, en Bélgica, en Alemania, en Suecia... Sucedió en Libia, en Indonesia, en Somalia, en Afganistán, en Siria, en Túnez, en Turquía... Hoy es Barcelona y ayer fue Kabul. Y con Nueva York siempre en la memoria. No, no sólo Europa ni Occidente es blanco de los atentados del Estado Islámico y del terrorismo yihadista. El viejo continente llora de la misma manera que lo hacen en África, Asia y Oriente Próximo y Medio. De hecho, casi nueve de cada diez atentados perpetrados por organizaciones terroristas de corte islamista se producen en países de mayoría musulmana. Supongo que hoy no toca hablar de que las reparaciones del Centro de la Cultura del Rioja siguen sin licitarse, de que las obras de la Casa del Cuento permanecen sin retomarse o de que la construcción de la nueva estación de autobuses continúa en marcha de la misma manera que Ayuntamiento y Policía Local se mantienen sin acuerdo de 'horas extra' que ponga fin a las tan traídas y llevadas resoluciones de Alcaldía. Supongo que tampoco toca hablar del curso político que se avecina. Supongo que, llegados a esta página, hoy no toca ni el Teléfono del Lector ni La Guindilla ni siquiera este pequeño artículo... Supongo que hoy todo sigue siendo Las Ramblas. Y el paseo marítimo de Cambrils. Logroño es Barcelona y La Rioja está con Cataluña, pero también son todos esos lugares, y no me cansaré de repetirlo, donde campa a sus anchas la barbarie. «Muertes por nada. Fanatismo, odio y absoluta irracionalidad. Joder, no respondamos con lo mismo, deben seguir siendo peores», compartía el jueves por la noche un viejo compañero de pupitre en su muro de Facebook mientras las redes sociales se desangraban y soltaban bilis a partes iguales.