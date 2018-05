El tiranosaurio rex

No sé si usted leyó el sábado pasado la revista 'Mujer hoy' que se entrega junto con el ejemplar de Diario LA RIOJA. En su página 9 aludía a una línea de bolsos y sandalias inspirada «en las garras del tiranosaurio rex». Comenté este detalle con la cuadrilla de amigos a quienes acompaño de cuando en cuando en su corta ronda de bares a mediodía, en cuyo transcurso solemos arreglar todos los problemas del valle del Ebro, del resto de España y parte del extranjero conocido. Lo que más me llama la atención en este grupo es la educada distribución de las intervenciones, de forma que no se produce ninguna interrupción por parte de los interlocutores. Pensaba yo, a tenor de las numerosas tertulias radiofónicas y televisivas que he intentado -inútilmente- escuchar, que esta situación no podía darse en mi tierra, pero me equivocaba, como la paloma de Alberti y Serrat.

No obstante, me extrañaron un tanto las opiniones de mis compadres acerca de esa línea de complementos a la hora de vestir; todos confluyeron en que los directores de la moda ya no saben qué inventar. Incluso hubo uno que mencionó el presunto temor que causaría en los humanos una dama que recordara en esos elementos de su vestimenta al saurio que lleva fama de haber sido el más depredador de todos. A mí, sin embargo, ese rasgo de la moda no me pareció para tanto. Por nuestras calles y campos pululan personas portadoras de toda clase de tatuajes y elementos metálicos -incluidas las prótesis, pendientes y anillos de casados- y no ocurre nada por eso. Lo mismo que un modisto puede inspirarse en el dibujo de las alas de una mariposa o un joyero en el diseño de una ánfora aparecida en el Mediterráneo levantino, otro consigue atraer a su musa durante la visita a un museo donde figure la representación del animalito de marras. Las entrevistas a los artistas descubren que les llegan las ideas creativas en los lugares más insospechados, incluidas las rondas con los amigos, precisamente por eso del intercambio de opiniones.

En definitiva, hemos de aprender a convivir con los cambios, de la misma manera que cohabitamos con los que se producen en nuestro propio cuerpo. Todos estamos de acuerdo, desde luego, en que algunas mutaciones no conviene ponerlas en práctica. Por ejemplo, en un desfile de las Jornadas de las Verduras de Calahorra no intente usted que una modelo porte en su cabeza una reproducción de un arado romano en sus materiales originales; sería una pesadez. Mas no se eche las manos a la cabeza por otras mudanzas. El día 15 de esta semana, festividad de san Isidro -don de Isis significa-, portaron en mi pueblo en un carrillo, por primera vez en la historia, al patrón de los campos alrededor de los muros. Hubo quien disintió respecto de la manera de acarrearlo, pero uno de mi cuadrilla, sonriente, me entregó al final del evento esta jota: «Abrazando trigo verde / han sacado a san Isidro; / pan y vino y alcachofas / le han puesto en un cestillo / y entre cuatro labradores / empujaban el carrillo». Mi amigo me añadió que había cambiado de opinión acerca de lo del tiranosaurio rex.