Terror islamista Domingo, 20 mayo 2018, 23:40

La oleada de terrorismo islamista atraviesa el periodo de desorden, dispersión y caos que suele acompañar a los procesos de terminación de todo conflicto administrado por organizaciones que atienden a intereses no necesariamente idénticos. La muerte de un civil inerme en París el sábado a manos de un francés de origen checheno que actuó por su cuenta. En su caso se trató de un terrorista particular aunque, como en muchos otros casos, el Daesh difundiera de inmediato un comunicado haciéndolo obra de uno de sus soldados. En este marco, como en el de los atentados mucho más graves de los últimos días la sigla terrorista se atribuye la autoría y añade algún comentario de autobombo en el que late la inútil pretensión de sugerir que sigue en pie y combatiendo. Pero no hay nada de eso: los días grandes del Daesh han pasado.