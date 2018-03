Suicidio demográfico o extraños intereses

Tengo la sensación de haber escrito esta columna varias veces, pero es tan intenso el bombardeo mediático, desde algunos sectores, sobre el supuesto problema demográfico que a mí me parece tan ridículo, que no me resisto a dar, otra vez, mi opinión. El detonante, esta vez, ha sido un libro, recomendado en cierta cadena de televisión que se titulaba algo así como 'El suicidio demográfico en Occidente', lo que a un pensador sensato le llevaría a creer que se refiere al exceso de habitantes de la tierra, que inexorablemente acabaría en su destrucción. Pero la palabra 'Occidente', donde el índice demográfico es bajo, hace caer en la cuenta de que se refiere a lo contrario: el supuesto problema es la falta de nacimientos y el envejecimiento de la población, lo cual me parece una falacia que, sinceramente, no sé a qué intereses responde.

Se nos dice que la tasa de reposición poblacional no es suficiente para mantener el número de trabajadores, que mantengan a los pensionistas y la forma piramidal de la población -esto de que la población sea una pirámide dicen que es fundamental-, pero a los partidarios de esta teoría se les olvidan dos cosas fundamentales: la primera es que hay jóvenes en paro para aburrir y, mientras haya muchas personas en paro, da lo mismo que nazcan un millón que dos millones de niños, pues irán a engrosar las filas del paro y no resolverán ese supuesto problema de la tasa de reposición poblacional; la segunda cosa que se les olvida es que las pirámides abocan al desastre. Recordemos los juegos piramidales que periódicamente aparecían y no se sabía qué estafador los organizaba, en los que, aportando una cierta cantidad, te decían que recibirías un dineral, pero sólo había que caer en la cuenta de que, para que un jugador llegase a cobrar, tendría que hacer jugar a millones de personas, lo cual colapsaba el juego. Eso está sucediendo en la tierra; si continuamos con el modelo piramidal de población, que muchos anhelan, con base ancha y vértice estrecho, habrá un colapso y no muy tarde, pues no cabremos en el mundo -no hay más que ver imágenes de algunos países en los que, literalmente, las personas no caben por las calles-; y, aunque cupiésemos, desapareceríamos, envenenados por nuestros propios desechos.

Entonces, si esto es tan claro como yo lo veo, a qué responde la campaña que ahora arrecia para que aumente el número de hijos de las parejas. No sé si es una campaña de religiones integristas, que pretenden dominar el mundo religioso a base de tener hijos; no sé si es una campaña del capital, para que haya paro abundante, lo cual siempre frena el aumento de los salarios; no sé si es una campaña racista, para evitar que lleguen trabajadores foráneos, en el hipotético e improbable caso de que se acabase el paro o alguna otra campaña de parecida índole. Sí, no acabo de entenderlo, porque la solución me parece muy fácil: basta con hacer que los jóvenes tengan trabajos fijos y bien pagados, para que aumente el número de hijos de la pareja; porque, si trabajan en precario o no trabajan, ¡cómo se van a animar a tener hijos! Bastante tienen con sobrevivir. Claro que, a lo peor, lo que pretenden los organizadores de la campaña es que no haya nunca trabajos decentes para los jóvenes. Pues, entonces, que no pretendan que tengan hijos. Como decía mi abuela: «Mucho y bien, la paloma lo vuela».