Suena el teléfono Martes, 15 mayo 2018, 23:55

Medio centenar de niños y adolescentes de La Rioja recurrió cada día del pasado año al Teléfono del Menor para denunciar una situación de maltrato, de peligro físico o psicológico, de abuso en cualquiera de sus variables... o, simplemente, para encontrar alguien que le escuchase sin prejuicios y sin enjuiciarle. Fueron casi 18.000 las llamadas generadas desde esta comunidad, una cifra que refleja un inquietante crecimiento del 30% sobre el año precedente y que debería exigir de padres, educadores y administraciones una reflexión sobre las causas que han motivado semejante variación. Que los responsables del Teléfono adviertan de que la mayoría de las llamadas solo requirieron una labor de atención, información o contención emocional en el peor de los casos no palía la gravedad del asunto. Son demasiados los menores y jóvenes que no encontraron en su entorno otros referentes, al menos referentes de confianza, y que se vieron obligados el recurso del Teléfono. Además, superaron el centenar las comunicaciones que necesitaron una intervención de mayor calado, en algunos casos policial o judicial. Y aunque la violencia, en toda la extensión del término, encabeza las causas de estas 'llamadas extremas', es la violencia en el propio ámbito familiar el primero entre los detonantes de las comunicaciones al Teléfono del Menor. Una llamada de alerta ante la que no cabe hacer oídos sordos.