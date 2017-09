Solidaridad con México Viernes, 29 septiembre 2017, 00:02

Ciudad de México, golpeada nuevamente por un fuerte seísmo que ha provocado más de 230 muertos y decenas de edificios derrumbados, ha vuelto a ser un ejemplo de solidaridad, como ya hizo hace 32 años cuando sufrió otro terrible terremoto. La avenida Insurgentes, que recorre la urbe de norte a sur, se convirtió en un gran aparcamiento, desde el que se improvisaron con gran dificultad las ayudas. El mundo no está preparado para las catástrofes naturales, que en gran medida podrían ser paliadas: si se aplicaran las normas constructivas sismorresistentes en los territorios de fuerte sismicidad, no habría víctimas. Japón es un ejemplo de ello, pero no todos los países pueden permitirse estas ingentes inversiones. Sea como sea, la comunidad internacional se ha movilizado también esta vez, y a México ha llegado asistencia de España, Israel, Colombia, Chile... Su primera misión ha sido, está siendo, rescatar de las ruinas a los supervivientes. Hoy más que nunca, la solidaridad está en y con México.