«No es no» siempre Miércoles, 2 agosto 2017, 23:43

El combate contra las agresiones sexuales debe ser continuo y eficaz y tiene que implicar a toda la sociedad, desde los dirigentes políticos hasta los ciudadanos de a pie, pasando por las fuerzas de seguridad. Nunca está de más recordar, por lo tanto, que en ningún momento debe convertirse en tolerable lo que resulta no solo moralmente inadmisible, sino perseguible penalmente. Tampoco durante las fiestas. Pero asimismo no hay que levantar alarmas innecesarias, extendidas seguramente al hilo de algunos sucesos nauseabundos que tuvieron lugar en Pamplona durante los sanfermines. Las cifras policiales indican que en La Rioja no se aprecia un repunte de estas conductas delictivas durante las fiestas patronales de los municipios. Esa relativa tranquilidad no significa que se deba bajar la guardia. Cada año la Fiscalía investiga en la comunidad autónoma una media de 60 delitos sexuales y esa cifra intolerable obliga a extremar las medidas -policiales, pero también educativas- contra las agresiones. «No es no» siempre, y no solo durante las fiestas.