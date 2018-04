El espectáculo debe continuar, está claro. Por lo que parece a Puigdemont (dígase «Puchdemón»), el de Girona (dígase «Chirona»), hace unos días lo metieron en chirona y no vean la que armaron todos esos del procés (dígase «prusés»), que buscando un país independiente están consiguiendo poner a su Comunidad Autónoma en la pendiente.

Manifestaciones, declaraciones, comunicados, de todo hubo, de todo hay y de todo habrá. The show must go on. Todo más falso que aquellos duros antiguos que tanto en Cádiz dieron que hablar. Inexactitudes que este dice, ese itera y aquel reitera. Como decía Göebbels, si repites mil veces una mentira acabarán creyendo que es verdad.

En esto de mentir los del seny torcido están demostrando una habilidad desmesurada. ¿Presos políticos...? nada, de eso nada monada, políticos presos y vas que chutas. ¿Políticos exiliados...? que nooooo... políticos fugados de España para evitar caer en manos de la Justicia. ¿Mayoría separatista y silenciosa...? ¡Y dale!, que tampoco... ni mayoría, ni silenciosa... ¡qué más quisiéramos! ¿Referendo del uno de octubre...? que nooooo, que no lo hubo, que el Tribunal Constitucional ya había suspendido y dada por ilegal aquella consulta a lo señorita Pepis.

Aquí parece que estos individuos e individuas están jugando a eso de ver quién la echa más gorda. «Solo desde le respeto y el amor hacia todos los ciudadanos y todas las opiniones conseguiremos cambios radicales y profundos», decía la prófuga Marta Rovira en su carta de despedida; pues Rovira, guapa, si el respeto y el amor consiste en más de un centenar de heridos y una docena de detenidos en las manifestaciones nocturnas de hace una semana...Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy.

Y como Torrent (dígase «Turrén»), el presidente del Parlamento catalán, no quiere quedarse atrás en esto de decir chorradas, pues refiriéndose a Puigdemont dice eso de que «Ningún juez puede perseguir al presidente de todos los catalanes» y lo dice sin caer en la cuenta de que Puigdemont no es presidente de nada (excepto de la república independiente de su celda... presumo) ¿O es que ya no se acuerda de que hace cuatro días él mismo estaba presentando al triste Turull como presidenciable?

Pero hay más. ¡«Contra la represión y la república»! era el lema de la manifestación de protesta del pasado domingo, cosa esta que está muy bien si no fuera porque no se trata de reprimir a nadie sino de hacer cumplir las leyes que nos protegen a todos de la rebelión, la sedición, la malversación de fondos y etc. etc. etc.

Y ahora un broche de oro. Con toda urgencia el miércoles pasado, y convocado por el independentismo, se reunió el Parlamento catalán. Podría haberse reunido más tranquilamente el jueves o el viernes, pero no se podía porque sus señorías se iban de vacaciones. Por mayoría (las tres fuerzas secesionistas y los comunes) se aprobó, sin ninguna validez oficial, una declaración que «reclama la puesta en libertad inmediata de todos los diputados y ex diputados de esta Cámara que están privados de libertad» y la «exigencia al Estado del cumplimiento de las cautelares adoptadas por el comité de derechos humanos de la ONU en el procedimiento relativo a las garantías de los derechos políticos de Sánchez». ¿Y esto para que vale?, se preguntarán ustedes, pues para lo mismo que valdría que el Real Madrid convocara una asamblea de socios y en ella decidieran por mayoría que la norma del fuera de juego nunca podrá aplicarse en contra del Real Madrid. Es decir, no vale para nada. Bueno, sí... para echar un rato en el Parlamento que fuera estaba lloviendo.

¡Ah!, y otra cosa y no les aburro más. La prófuga Rovira, en la despedida de su carta, dice: «Viva la libertad, la justicia, la igualdad y la fraternidad». Nada que decir, doña Marta. Le añade usted «el respeto a las leyes» y seguro que todos estamos de acuerdo. Así de sencillo. Feliz Pascua de Resurrección para todos, hasta el domingo que viene, si Dios quiere, y ya saben, no tengan miedo.