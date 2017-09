Septiembre, las aulas, Cossío

Septiembre es el verdadero comienzo del año. Al menos para los profesores y los alumnos. Y también, desde luego, para sus familias. El final de un ciclo y el comienzo de otro. Cambia el tiempo atmosférico, el tiempo de los relojes y el ritmo de la vida cotidiana. Vuelve el despertador, el ajetreo de las horas escolares, el olor de los libros y los cuadernos a estrenar, el rumor de patio de colegio, la ilusión de un nuevo curso escolar. El 1 de septiembre tendría que ser el día nacional de la educación. Un día que, además, tiene su santo.

El 1 de septiembre de 1935 murió Manuel Bartolomé Cossío. Había nacido en Haro, en 1857. Fue uno de los pedagogos más importantes de la historia de este país. Discípulo de Francisco Giner de los Ríos, impulsor de la Institución Libre de Enseñanza, director del Museo Pedagógico Nacional entre 1883 y 1929, presidente del Patronato de las Misiones Pedagógicas durante de la Segunda República. Cossío pensaba, como su maestro, que tenía la obligación moral de ayudar a construir una sociedad más justa, libre e igualitaria. Ambos compartían la íntima convicción de que esa aspiración, ese sueño noble, sólo llegaría de la mano de la educación.

Una educación entendida como algo mucho más ambicioso y elevado que la mera instrucción. «Hacer del niño, en vez de un almacén, un campo cultivable, y de cada cosa una semilla y un instrumento para su cultivo; evitar que el hombre pueda dolerse del tiempo que ha perdido, teniendo las cosas delante sin verlas, y que tantos desaparezcan de este mundo sin haber sospechado siquiera que pueden ser dueños de una fuerza inextinguible para conocer cosas que nunca se olvidan». Ese era su ideal. Que todos los ciudadanos adquirieran la cultura necesaria «para producir bien su vida, en el pleno desarrollo de sus facultades». En las aulas universitarias y también en las aldeas más apartadas, en escuelas rurales en las que no se aprendiera con lágrimas, donde no hubiera que poner a nadie de rodillas, donde el amor a la lectura y el ansia de leer, de gozar y divertirse leyendo, fueran los cimientos de una nueva España.

Cossío murió en Collado Mediano, frente al paisaje de la sierra de Guadarrama, escenario de muchas excursiones de la Institución Libre de Enseñanza. Gregorio Marañón dijo entonces que «la muerte de ninguna otra persona haría llorar a tantos españoles nobles como la suya». La figura de Cossío simbolizaba, como escribió esos días Julián Besteiro, «el ejemplar humano que hubiéramos querido realizar en nuestra vida. Era nuestro héroe». La noticia de su fallecimiento llevó la pena y el duelo a muchos maestros. «Vengo a la escuela triste de verdad», escribió en su diario María Sánchez Arbós. «Mañana se abrirá a los niños sin la sombra protectora del señor Cossío. Quite usted, María, todo lo que sobre -me decía-; no se preocupe usted de que sobre más que alma. Más de una vez he ido a él desconsolada y débil, y siempre he hallado ánimo en sus palabras. ¡Qué ganas de llorar he sentido hoy al entrar en la escuela! He recordado una vez más el valor inestimable que para mí tenía su sola sombra, dentro y fuera de la escuela».

No todo el mundo opinaba igual. En el verano de 1936, un año después de su muerte, los concejales que habían tomado el poder en Haro, aupados por la sublevación militar, pidieron al rectorado de la Universidad de Zaragoza la supresión del nombre de Manuel Bartolomé Cossío del instituto de educación secundaria de la ciudad. Uno de los ediles sostenía que «las ideas perjudiciales que divulgó desde la Institución Libre de Enseñanza de la que fue director han sido la principal causa de la guerra que actualmente se desarrolla en España». No era una ocurrencia local. Para Pedro Sainz Rodríguez, el primer ministro de Educación nombrado por Franco, las obras realizadas por Giner de los Ríos y Cossío eran «como un mapa donde nos hubieran señalado las fortificaciones que tenemos que bombardear». Así lo hicieron. Y dejaron un campo arrasado durante décadas.

La figura de Cossío ha salido a la luz este año gracias a la exposición que todavía se puede disfrutar en el Museo de Santa Cruz de Toledo hasta finales del mes de noviembre. Lo que ya no se puede ver es el nombre del ilustre pedagogo en la fachada de un instituto de Haro. Desde hace cinco años el centro de secundaria, resultado de la fusión de los dos anteriores, se llama IES Ciudad de Haro. Una decisión difícil de comprender. Si yo fuera vecino de Haro me sentiría orgulloso de compartir el mismo origen que un santo laico como Cossío. Como profesor, me pregunto cuántos institutos de toda España quisieran presumir de llevar su apellido y recordar su obra como un lema de su quehacer diario. No se me ocurre un nombre mejor, más alto, más digno para un centro educativo.

En fin, nos quedan sus palabras, su ejemplo, que valen más que un rótulo en un edificio. Cossío sostenía que un colegio, un instituto o una universidad, cualquier centro de enseñanza, «no son un mecanismo de piedra, hierro y ladrillo, ni siquiera de libros y aparatos, sino una institución, esto es, una función social, desempeñada y representada por personas, de las que en todo caso, y sólo de ellas, hay que esperar su salvación o su ruina». Menuda tarea. Feliz curso nuevo.