La gente de buena fe y de buena esperanza no sabe dónde poner esas dos cosas, aunque no desconozca que son imprescindibles. El Partido Popular, tan acostumbrado a las certezas absolutas, se enfrenta a las dudas nacidas en su propio seno: no saben si su tenaz líder va a ser el candidato del partido en las próximas elecciones generales. Nosotros tampoco. El presidente del Gobierno insiste en que está en plena forma y se dispone a presentarse, por sexta vez, esperando que no sea la última. La tenacidad es una virtud política, pero puede llevar al aburrimiento.

Si se decide a dar el paso, nadie le disputará el puesto, ya que todos saben que conduce al abismo, que es un lugar que no tiene fondo. Únicamente un tercio de los votantes de la ilusoria ERC y algo más de la mitad se confiesan hartos del 'procés', mientras los seguidores de Puigdemont quieren seguir adelante con la vía unilateral. Allá ellos y allá nosotros. Los números mandan en democracia y por fortuna vivimos en ese sistema, mientras no encontremos otro mejor. La opción independentista sabemos que encubre el separatismo. Lo peor que les puede ocurrir a sus líderes es volver la cabeza atrás en las manifestaciones y comprobar que no les siguen más que los mismos y que se confunden con los convocantes.

Mucho tiene que cambiar la conducta de los barómetros para que haya otro clima en Cataluña. Rajoy sigue siendo la esperanza, aunque le llaman el «pegamento», pero pide a los suyos, que sean también de los nuestros, o sea que los que nunca escogeremos el desguace. De momento, ningún dirigente piensa dar el paso definitivo, ya que todos tienen miedo al abismo. Los seguidores también se cansan de que les lleven a ninguna parte después de tantas idas y venidas y de tantas vueltas y revueltas. «Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas», clamó Juan Ramón Jiménez y nunca entendió el separatismo. Ni de cerca ni de lejos.