Con Salve Rociera y todo

Me ha encantado esta semana porque me han tenido sentado en una banqueta de madera protegido con una mandarra y dándole a una manivela adosada a una artesanal máquina doméstica, semejante a una gran ametralladora que asaba y expulsaba pimientos colmando la bajera y la calle de un olor maravilloso. Así que entre el artefacto y las visitas de las vecinas no he tenido tiempo de enterarme demasiado de lo acontecido en Cataluña, donde creo que más bien se les han quemado todos los pimientos. Adiós cosecha, así de simple.

Les hablo desde mi propia experiencia; no es la primera vez que ocurre. Las listezas y estupideces humanas han sido múltiples a lo largo de la historia. Por ponerles un ejemplillo cualquiera, en numerosas localidades de Navarra se denominó popularmente «Guerra de las banderas» a los enfrentamientos habidos en el verano de 1977 con motivo del intento de que en los balcones municipales ondeara la ikurriña o bandera vasca junto con la de Navarra. Las enemistades surgidas fueron tales que las cuadrillas se partieron y dejaron de hablarse unos con otros; entraban a unos bares, mas no a otros; con las quintadas ocurrió algo semejante. Personalmente, recuerdo que un día fui censurado por hallarme cantando una jota en un bar, mientras que otro lo fui por tararear una bilbainada, género que me encanta. En otra ocasión observé que habían depositado en el buzón de casa una misiva delicadísima, de estirpe claramente becqueriana, en forma de cuarteta: «Castrones navarros, / navarros castrones, / los vascos de Euskadi / os dejamos sin cojones». Valientemente anónima, escrita en letra roja a máquina -bastante menos amada que la de los pimientos del inicio- supongo que otras personas recibirían recados de algún otro bando contrario. En casa la guardo, en mi cajita de jotas magistrales. Yo, entonces, continué entrando a los mismos bares que frecuentaba anteriormente y, al dividirse mi quinta en dos, celebré cenas con unos y con otros, que a mí la política para galácticos no me aparta de quienes compartieron pupitre conmigo en la escuela. Habrán comprendido los lectores que aquel choque de trenes me vino bien tanto humana como gastronómicamente. No se puede pedir más. Y algunas malas caras continúan después de cuarenta años. Casi ná.

Por esto opino que la mayor tragedia ocurrida en Cataluña es la quiebra de las familias y de la calle, que, ocurra lo que ocurra, va a durar unas cuantas décadas, como ha sucedido en mi pequeña ciudad. Ojalá les vaya tan bien como a mí, aunque difícil lo veo. Espero que, dentro de cuarenta años, el ser humano no llegue a Marte o al menos no lo colonice alguien venido de España porque probablemente la imbecilidad se habrá instalado en ese planeta y los marianos se verán forzados a emigrar u otro.

Y dispensen, que tengo prisa, que he de ensayar la Salve Rociera porque hoy sábado he de cantarla con el Coro de Auroros de Viana. A la novia, Mariola, que es de Logroño, le encanta la iglesia de Viana, por eso se casa aquí; todo sea por ella. Mi chica, que trabaja en una tienda de moda en Vitoria, me dice que va a traerme un vestido de faralaes con peineta y todo. Supongo que será broma; de todos modos, a mí cualquier atavío que me pongan encima me sienta sublime. Todo resultará más amable y esperanzador que el trágico carnaval catalán. Olé, olé, olé, olé, olé... y así hasta que el corazón aguante.