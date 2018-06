El diccionario incrementa su patrimonio casi a diario, sobre todo en su vertiente social, cuyas nuevas palabras, expresiones y conceptos sorprenden a los despistados. Se les escapa la información o habitan ese territorio sosegado y pacífico cuya bandera es la inopia. Seguramente son términos que existen desde hace tiempo, seguro que han inundado varios 'masters', seguro que abren telediarios. Yo choqué hace poco con el torpedo lingüístico «salario emocional». Bonito. Entrañable. Lluvia de rosas sobre valle de lagrimas. Quizá pariente del castellano y viejo refrán «el ojo del amo engorda al caballo». Un ojo, por supuesto, emocionado, enamorado, el jamelgo propio es el más alto, el más bello, el más veloz, un rocín listo para ganar la carrera del arado o la de la Zarzuela. Sabiduría popular transmutada en ingeniería laboral.

Hay teorías que enamoran. Y con amor y respeto por la ciencia que trate, lo de salario emocional suena a coña. Casi se oye al patrón alentando amorosamente al obrero: «Mira. Te vamos a pagar 600 euros al mes, pero como te vamos a mimar te parecerán 1200». Emoción eurotérmica. Las emociones son poderosas aunque intangibles, el sueldo es contante y sonante, la pela más mimada, se toca, se manosea. Aunque en una sociedad cada día más avanzada quizá los del gas y la electricidad, empresas reconocidamente altruistas, solidarias y emocionalmente generosas admitan un par de ardientes besos como pago del gasto invernal, el recibo emocional (sería tan esotérico como el galimatías que acompaña al sablazo habitual).

Qué mundo tan feliz. Los viejos maestros advertían del peligro de decidir sin pensárselo diez veces, nunca debían prevalecer las emociones. Tiempos cavernícolas, hoy la emoción es una inteligencia, la inteligencia emocional, generadora del salario emocional, reivindicación a incluir en los convenios colectivos. Uno de sus adalides, la «Fundació per a la motivació dels recursos humans», incluye dentro de su ideario «la creciente necesidad de conciliación de la vida personal y laboral». Eso no es una emoción, es un derecho. Y el derecho es una norma que obliga a una compensación justa. Los derechos priman sobre concesiones emocionales. Creo yo. Creía yo

Los sueños de la inteligencia producen fantasías. La inteligencia ya no es como la antigualla de que madres no hay más que una, hay decenas, múltiples, una inteligencia a medida. La inteligencia se democratiza, es un descubrimiento. Antes alguien podía ser muy inteligente y poco espabilao: «Tan inteligente y se la dan con queso». La excelencia en la inteligencia se le iba por el desagüe de la bondad: «Tan bueno que parece tonto». Ya no hay tontos. Es un alivio para las almas perdidas que fueron las más tontas de la clase. Ser inteligente es algo perturbadoramente distinto de ser listo. O lista. O listillas y listillos, mote que descalifica a quien se lleva el gato al agua. El gato -qué símbolo-, sociable, listo, inteligente, adicto al salario emocional, ese que definen como el «conjunto de retribuciones no monetarias que el trabajador recibe... y que complementan el sueldo con nuevas fórmulas creativas...» La fórmula creativa de unos grumos de hipermercado y un par de escapadas dejan al minino feliz con su salario emocional.

La más viral de las inteligencias hoy es la inteligencia emocional, que los legos identifican como sabiduría a golpes de corazonada, intuición, iluminaciones. La iluminación del salario emocional, del que también es precedente la paga extra, pura emoción, casi un intangible, visto y no visto. Más práctica es la inteligencia lógico-matemática que ejercen los afanadores de la pela pública, aunque les falle la inteligencia visual-espacial y no las ven venir cuando llega la guardia civil. El Lute tenía más reflejos telepáticos, inteligencia naturalista, aunque no hay bien que cien años dure.