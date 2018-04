¿Qué hacen por La Rioja nuestros diputados?

Les confieso que mientras escribo estas líneas estoy desolado con lo que nos deparan los Presupuestos Generales del Estado para La Rioja, por el desprecio del Gobierno de Mariano Rajoy a las necesidades y peticiones de nuestra región. Además, estoy indignado por la postura de los responsables de todos los partidos políticos nacionales y por la incapacidad de nuestros diputados en el Congreso para defender a la tierra que les dio el acta. Pero soy capaz de vencer la desolación y la indignación porque, sobre todo, me siento reafirmado. Reafirmado en seguir trabajando para que el Partido Riojano tenga más presencia y capacidad de decisión en las instituciones, con el único objetivo de luchar por el presente y futuro de nuestra tierra.

La inversión estatal se va a incrementar en 15 de las 17 autonomías, pero La Rioja no está entre esas 15. Cuanto más nos ningunean los partidos nacionales, en el Partido Riojano más vamos a trabajar por La Rioja y por los riojanos. Lejos de desanimarnos, nos activan y confirman en que somos el único partido que nunca antepondremos los intereses de otras comunidades autónomas con más peso electoral frente a los de La Rioja.

El Gobierno nacional prevé invertir en nuestra Comunidad Autónoma unos ridículos 63 millones de euros, un 16,30% menos respecto al año pasado, que también habían descendido.

Que el Gobierno central maltrata a La Rioja en materia de inversiones clave de nuestras infraestructuras es algo que viene sucediendo de forma histórica y que diferentes gobiernos, tanto de PP como PSOE, lo han convertido en algo habitual, pero estamos empezando a llegar a un punto de no retorno. Perdemos tantas posiciones en todas las estadísticas de crecimiento económico y en las comparativas con las comunidades de nuestro alrededor, que no dejan de crecer, que cada año es más complicado mantenernos como comunidad que genera riqueza.

Da igual que sea PP que PSOE. Ambos partidos, que además ahora cuentan con el apoyo de Ciudadanos, vuelven a remarcar la marginación y discriminación a los riojanos en la Ley más importante que aprueba el Estado cada año, que son los presupuestos. A mí como riojano me duele y me preocupa, yo no quiero más que nadie, pero tampoco menos.

Regiones como Cantabria y País Vasco han registrado, sin embargo, un aumento de la asignación presupuestaria que supera el 36% y el 32%, en ambos casos el doble que la media del resto de comunidades. Sin duda, la presencia de partidos sin dependencia nacional, cuyo único objetivo es defender a su tierra y que sus autonomías crezcan, logra lo que nuestros diputados son incapaces.

¿El señor Ceniceros qué hace? Pues facilitar la tarea al Gobierno de España para ningunear a La Rioja. Se dedica a propiciar en el Parlamento riojano un acuerdo de mínimos en infraestructuras para no molestar al Gobierno central. Rajoy sabe que Ceniceros, más preocupado de que su partido nacional no le mueva de la silla, va a aguantar todos los desprecios que hagan falta a los riojanos.

El Gobierno riojano nos dice que nos han bajado los presupuestos por la financiación de la presa de Enciso. Claro, ahora la culpa es de la siempre inacabada presa. Saben que eso no es cierto, los presupuestos tendrían que haber subido para meter la inversión que necesita La Rioja, por ejemplo, en el tramo de alta velocidad ferroviario riojano, que una vez más está desaparecido, para desdoblar la N-232, las variantes de El Villar de Arnedo, Briones, variante ferroviaria de Rincón de Soto, liberar la AP-68, para dar solución a los accesos del polígono El Recuenco en Calahorra...

Me veo obligado a reformular la pregunta que llevo tiempo haciendo: ¿Qué hacen nuestros diputados nacionales a la hora de reivindicar lo que corresponde recibir a La Rioja del Estado? Yo no tengo respuesta, pero lo peor es que ellos tampoco. La falta de compromiso del Gobierno de Rajoy con La Rioja perjudica a nuestras empresas, a nuestra economía, al desarrollo industrial, a la creación de empleo y a la comunicación de nuestra región. Necesitamos un Partido Riojano en el Gobierno, en las instituciones regionales y nacionales. Por mi parte, les garantizo que voy a seguir trabajando cada día para defender a nuestra tierra.