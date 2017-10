El AVE y La Rioja «No es el AVE el tren que necesitan La Rioja y España; lo que necesitan es un ferrocarril altamente eficiente y que atienda todas las necesidades de transporte, tanto de viajeros como de carga y para eso no hace falta ir a 300 kms/h» CARLOS MIGUÉLEZ VARA Sábado, 14 octubre 2017, 23:38

Es posible que yo sea una de las pocas personas que opinan que traer el AVE a La Rioja cueste lo que cueste es un error grave, aunque puede que yo tenga razón...

Por supuesto que no se trata de un problema que atañe sólo a La Rioja si no que afecta a todo el territorio nacional. Tachen «La Rioja», pongan España y será lo mismo.

¿Cuál es el motivo? Fácil: el AVE es caro, carísimo: caro de construir, de operar, de mantener, de reparar. Y esto se manifiesta en el precio del billete que es elevado. Actualmente, si voy a Madrid con mi familia, no viajamos en tren y eso que nos gusta mucho; el motivo es claro: cuatro billetes de ida y vuelta cuestan que ir en nuestro coche, incluyendo 2-3 días de parking. Lo siento, pero la economía manda aquí y allá y más en estos tiempos. Además, sólo hay un servicio diario directo (y no toda la semana) mientras que ALSA y PLM ofrecen múltiples servicios y a precios muy competitivos. Y el tren que comunica Logroño con Madrid no es AVE sino un Alvia (que, dicho sea de paso, es un magnífico servicio, sólo que... caro); si llega la alta velocidad, el precio del billete subirá aún más.

Por este motivo, en todos los países con trenes de alta velocidad las líneas se tienden entre los núcleos más poblados, con más dinamismo y que generan más actividad económica y por consiguiente, mayor tráfico de viajeros. De lo contrario, nunca será rentable y generará un déficit elevado y permanente. Francia tiene la mitad de kilómetros de líneas de alta velocidad y mueve el doble de viajeros, Alemania mucho más y de Japón ya ni hablamos... Y es que uno de los problemas históricos del ferrocarril español es la debilidad de sus tráficos, tanto de mercancías como de viajeros

En España, es de dominio público que la primera línea de alta velocidad no se tendió entre las dos ciudades más pobladas y dinámicas, es decir, Madrid y Barcelona si no entre la capital y Sevilla porque el entonces presidente del Gobierno, Felipe González era sevillano. Aunque vista la gratitud y cariño que nos están demostrando los catalanes, hay que pensar que no fue tan mala decisión...

Se ha escrito que La Rioja no puede renunciar al proyecto por criterios puramente economicistas. Craso error: la buena gestión económica debe ser una prioridad y si La Rioja y el conjunto de España no generan suficiente actividad como para acometer esta gigantesca inversión, no debe hacerse. En España, en las pasadas décadas se cerraron cientos de kilómetros de vías férreas porque eran deficitarias, dejando sin ferrocarril a muchas ciudades y comarcas donde cumplía una importante labor social. Y ahora se está construyendo una red ferroviaria muchísimo más cara y que puede no ser rentable... ¿tiene esto sentido?

Pero es que, con toda probabilidad, no es el AVE el tren que necesitan La Rioja y España; lo que necesitan es un ferrocarril realmente eficiente y que atienda todas las necesidades de transporte, tanto de viajeros (cercanías, media y larga distancia) como de carga y para eso no hace falta ir a 300 kms/h. Hay alternativas menos costosas y más eficaces.

Más aún: tan importante o más que el transporte de viajeros, lo es el de mercancías; por las vías del AVE sólo pueden circular trenes construidos ad hoc, al igual que por el circuito de Jerez no pueden circular camiones de 40 toneladas pues destrozarían el firme. Y dado que el AVE requiere casi toda la inversión, es fácil inferir quien se llevaría la peor parte.

En los últimos años se han expuesto muchas ideas en la prensa de información general y en publicaciones especializadas, algunas económicas y razonables como por ejemplo aprovechar la infraestructura existente mejorándola (aquí en La Rioja, algunos tramos adyacentes al Ebro con curvas pronunciadas que obligan a ir muy despacio). Pero de todas ellas me quedo con ésta: habría que pensar muy seriamente en cambiar de forma progresiva el ancho de vía de toda la red nacional, del ibérico (1660 mm) al internacional (1435 mm). Es una decisión difícil por varias razones: requería un pacto entre todas las fuerzas políticas, económicas, sociales... y durante unos años habría que prescindir de parte del tráfico ferroviario; pero a largo plazo y con toda seguridad es la opción más inteligente, rentable y necesaria. Una vía moderna en ancho internacional, desde luego no AVE para que puedan circular velozmente toda clase de trenes de viajeros y mercancías, pero con acceso directo y sin necesidad de intercambiadores de ancho de vía a la red nacional de alta velocidad, que debería ser más juiciosa, reducida y adecuada a las necesidades reales del país. Dicha red permitiría transportar más eficazmente personas y bienes a corta, media y larga distancia, y nos conectaría directamente a toda Europa.