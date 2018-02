De la retribución de la presidenta del Parlamento

Dicen que no es bueno para un político entrar en discusión abierta con determinados poderes fácticos de la región, por lo tanto, no lo haré. Aun así me voy a permitir, aún a riesgo de ser «dilapidado en la plaza pública», hacer algunas consideraciones:

La primera es mi impresión al ver que se puede comparar el asunto de la revisión de las retribuciones de la presidenta del Parlamento de La Rioja con el independentismo catalán porque, en ambos casos, «¡se desprestigian las instituciones»! Considero esta afirmación desproporcionada y mucho más cuando alquien da a entender que se puede lastrar el prestigio de las instituciones al estar sujeto a los vaivenes de la oposición, a la que se le define como populista.

Mi segunda consideración se refiere a la definición de 'morbosidad'. Creo que es mucho más morboso y frívolo decir que la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompaña a la Ley de Presupuestos, catalogada como un 'cajón desastre', sea un comentario desafortunado. Si una ley donde se concentran todas las medidas fiscales y administrativas que van a regir la economía de los riojanos se la considera con tan poco rango, mal vamos; no voy a negar que en ocasiones es utilizada por el propio Gobierno regional para camuflar algunas 'morcillas' en vez de llevar al Parlamento el correspondiente proyecto de ley. Así que si es lícito para el Gobierno, debería serlo también para todos los grupos parlamentarios.

La Ley 4/2007, vigente en la actualidad, fue una proposición de ley a iniciativa de diputados para homologar las retribuciones de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Comunidad Autónoma y del Parlamento de La Rioja y fue aprobada por unanimidad.

Por tanto, si el Pleno del Parlamento fue soberano para aprobar las retribuciones de los cargos públicos en 2007, será ahora el mismo órgano supremo quien modifique o pueda modificar dichos salarios. Recordar que fueron capaces de modificar el reglamento de la Cámara de forma exprés para hacer desaparecer un grupo parlamentario y pasarlo al grupo mixto, actuándose durísimamente contra la oposición en ésta y en otras ocasiones. Me voy a permitir poner en cuarentena los comentarios sobre la referida ley en cuanto a lo que se refiere a los salarios de los miembros del Gobierno y del Parlamento. Apuntar que actualmente no existe la figura de la vicepresidencia del Gobierno, a no ser que ahora este lugar lo ocupe la gestión de la Consejería de Presidencia

Y, finalmente, pero no menos importante, como vicepresidente primero del Parlamento de La Rioja y diputado por el grupo de Ciudadanos, no puedo admitir la afirmación de que los grupos de la oposición hemos «movido» los cimientos del Parlamento como institución y mucho menos que sobre la presidenta del Parlamento recae la soberanía popular. Recordemos que los diputados somos los auténticos representantes de la soberanía popular; además, la existencia de la Mesa del Parlamento y de un letrado que da fe de los actos de la Cámara así como la presencia de los los miembros de la junta de portavoces dan razón de ser a la Presidencia del Parlamento, quien no tendría sentido sin todos los miembros citados anteriormente, letrados y funcionarios, incluidos. La presidenta, en todo caso, es la máxima responsable de que la Institución funcione.

Meses atrás, hablábamos del Parlamento de La Rioja como uno de los pocos de España que no está profesionalizado y recordábamos que la presidenta era la única miembro del mismo que cobra directamente del capítulo I del presupuesto de la institución y cuenta con un gabinete personal a su disposición, algo de lo que carecen el resto de los diputados, incluso los portavoces de los grupos parlamentarios.

En C's hemos apoyado al grupo socialista en la propuesta de regulación de las retribuciones de la presidenta; una propuesta proporcionada y justa. Estamos convencidos de que en ningún momento atenta contra la institución ya que, el Parlamento está conformado por todos los diputados, cada uno en su responsabilidad, emanado de la soberanía popular por medio de elecciones democráticas y legales y está por encima de todos nosotros, incluida su presidenta.

Por tanto, la palabra demagogos referida a los diputados del Parlamento no es la adecuada; solo buscamos con estas decisiones la equidad, la utilización justa y equilibrada de los recursos y el respeto al Parlamento de La Rioja y a los riojanos por encima de todo.