Réquiem por la Historia

Que desaparezcan las Humanidades!, ¡qué desaparezca la Historia!, ¡para qué perder el tiempo con esos saberes!, ¡para qué ser un ciudadano pensante! Esas son las voces que se alzan en los tiempos que vivimos ahora. Si los 80 eran «malos tiempos para la lírica», o así lo cantaban Golpes Bajos, el siglo XXI lo es para la Historia, y mucho más para la Historia Antigua. Sin pasado no hay presente, ni mucho menos futuro, pero parece que esto no importa. La Historia está desapareciendo poco a poco de nuestra sociedad, primero de los programas curriculares y después lo hará de nuestra mente y nuestro corazón. Así que no es extraño que en una clase de secundaria, una profesora de 'ciencias' diga a sus alumnos que si quieren engrosar las filas del paro se dediquen a las 'letras'. ¡Qué mente tan preclara! Ni Tiresias se hubiese aventurado a pronunciar tal vaticinio, pero claro, seguro que ignora quién era Tiresias.

No hay placer más satisfactorio que viajar a la Atenas de Pericles e imaginarnos a Fidias reconstruyendo la Acrópolis; asistir a los interesantes debates entre optimates y populares en el Senado de la Roma republicana; o ser testigo de un golpe de estado perfectamente orquestado hasta su último detalle, el de Trajano. El pasado nunca dejará de sorprendernos, nos ofrece una continua enseñanza para la vida, nos enseña a pensar. Sí, a pensar, esa actividad tan satisfactoria que hoy nos están obligando a olvidar, porque nuestros líderes políticos no quieren que seamos ciudadanos pensantes, quieren autómatas obedientes, de manera que la Historia, los historiadores, los profesores de Historia, los libros de Historia, los estudiantes de Historia están de más, no encajan con la mediocridad a la que nos está conduciendo una sociedad en la que cada vez hay menos personas de 'letras' y demasiada gente de 'ciencias'.

Pero no nos vamos a rendir tan fácilmente, al menos no sin prestar batalla. Tenemos que salir del palacio de Clío, despertar en la sociedad la curiosidad por el pasado, acercar la Antigüedad a nuestro presente, hacerla actual y asequible. Y aunque nuestro entorno habitual es el aula, estudiantes y profesores tenemos que salir de aquí, ir a la calle, a los bares, transformar las conferencias en BARferencias, y dar un paso más, que no hable ni el profesor de historia ni su discípulo, sino el propio protagonista. Que entre cafés y cervezas Nerón, pocas horas antes de morir, haga un repaso de su gobierno, que explique al auditorio cómo y por qué eliminó a sus adversarios políticos o el gran 'pelotazo inmobiliario' que estaba detrás del incendio de Roma. También el malvado Domiciano y el magnífico Trajano tienen aquí un sitio para explicar porque al primero la historia le castigó injustamente y al segundo le premió, también injustamente. ¿Hará lo mismo la historia con nuestros líderes políticos actuales?, ¿o quizá los ignorará? Y qué nos puede decir el emperador Aureliano de los intentos secesionistas del reino de Palmira y de un recién instaurado Imperio Galo. Una BARferencia será una excelente oportunidad para que el propio emperador nos explique cómo aplicó su particular 155 para reunificar el Imperio. Lo hizo tan bien que el Senado le concedió el título honorífico de Restitutor Orbis (Restaurador del mundo). Claro que entonces aún no existía Bruselas. Y en este elenco no nos podemos olvidar del poder de las féminas. Y si no que se lo digan al mismo Constantino, que no se convirtió en emperador de Oriente y Occidente porque vio una cruz en el cielo, sino, entre otras cosas, porque heredó la astucia de su madre, que empezó siendo ramera y acabó siendo santa, santa Helena. Pero lo mejor es que dejemos hablar al hijo y a la madre.

Este es el objetivo y la temática del ciclo de BARferencias 'teatralizadas' que comenzamos hoy, jueves 22 en el Café Bretón y que lleva por título 'Réquiem por un emperador'. Una idea que partió de los estudiantes que forman parte del Proyecto de Innovación Docente 'La vida de doce Césares'. Un proyecto que con el que, además de promocionar y difundir la Historia Antigua al margen del encorsetamiento de las aulas y el academicismo, se quiere reforzar el proceso de enseñanza -aprendizaje de los alumnos participantes- y promover el trabajo conjunto de profesores y estudiantes al margen del aula. Y, en definitiva, todos nosotros, miembros de la comunidad universitaria, queremos hacer vivir la Historia Antigua a una sociedad que corre el gran peligro de perderla; queremos estar presentes entre la ciudadanía, porque por ser una universidad pública somos una universidad «de todos y para todos».