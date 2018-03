El domingo asistí al homenaje que recibieron 31 logroñeses víctimas del terrorismo en el Auditórium municipal. Me senté al lado de un hombre que ya no cumple los 70, quien ni se inmutó cada vez que uno de los homenajeados subía al escenario a recibir una reproducción del monumento a las víctimas de Agustín Ibarrola, instalado en El Espolón de Logroño, que nos impele a no olvidar cada vez que pasamos delante de él. Pero a la vista de su comportamiento, sospecho que su memoria decae, lo que hablando de terrorismo es apuntar al embrutecimiento del alma.

En ningún momento de la ceremonia aplaudió. Ni siquiera cuando le llegó el momento del tributo a Jesús María Garmendia, con su avanzada edad y su frágil caminar. Él, nada. Indiferente, apático, removiéndose en su asiento con gesto incómodo y desdeñoso. Lo cual me permitió entender el comentario que momentos antes de iniciarse el homenaje le había hecho a un conocido que se acercó a saludarle: «He venido a escuchar a la Banda Sinfónica de La Rioja», que cerraba el homenaje con un concierto gratuito. Y a fe que lo hizo.

Los músicos afinaron sus instrumentos y él, por fin, su compostura en la butaca. Y emergió el melómano al que ese mediodía de domingo solo le vi batir las palmas al finalizar la exquisita interpretación del Réquiem de Maslanka. Supongo que lo hizo con las otras tres piezas programadas, pero ya no lo comprobé. Ahí le dejé en su inhumanidad y con la duda de si se había leído el programa de mano: «La música, como el resto de las artes, no sólo sirve para entretener sino que puede ayudar a reflexionar». A quien quiere hacerlo, claro.