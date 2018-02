Récord de Rioja Sábado, 17 febrero 2018, 00:24

Rioja cerró el pasado ejercicio superando su propio máximo de ventas. Los 284 millones de litros que en 2015 hicieron historia en la cartilla de comercialización se han visto superados, aunque levemente, para marcar otro hito en el que, y ya no es una paradoja, los vinos blancos y rosados han tenido importancia capital. Y es que pese a la sobresaliente cifra final -284,17 millones de litros- no ha sido el 2017 un año fácil para Rioja, que no ha logrado beneficiarse como cabría esperar por su posicionamiento en el mercado de la reactivación que el consumo nacional, especialmente en hostelería, viene acreditando en los últimos años. Además, las ventas de vinos tintos, la gran referencia de la DO Rioja, descendieron tanto en los reservas como en las etiquetas de crianza. Dos debilidades coyunturales, el mercado nacional y los vinos tintos, que Rioja puede convertir sin duda en fortalezas sobre las que mantener el crecimiento casi ininterrumpido de la última década.