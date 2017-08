EL RECLUTAMIENTO

Le sabe de ellos que son jóvenes, que son muchos y que están dispuestos a morir, preferiblemente matando, al mismo tiempo que gritan que Alá es Grande. Los componentes de la célula que programó los atentados de Barcelona no fueron los únicos seducidos por el imán de Ripoll, el siniestro Abdelbaki Es Satty, del que nadie pone en duda su capacidad para hacer prosélitos. Somos demasiados los que llaman infieles y Abouyaaqoub no puede acabar con todos, pero lo que sí puede es propagar la desdicha y aumentar los lutos. El enemigo se ha infiltrado y los asesinos no son fácilmente distinguibles de sus víctimas. Ocurre lo mismo que con los criminales vulgares, que cuando son detenidos siempre sorprenden a sus vecinos. ¿Cómo es posible? Era un muchacho tan bien educado y nos cedía el paso en el ascensor, después de sonreírnos cortesmente. Los malos no sólo son más que los buenos, sino que disponen de más disfraces. Los Mossos mataron al autor de la matanza de Barcelona, que al verse descubierto les mostró un falso cinturón explosivo. En caso de duda, los Mossos deben disparar primero y preguntar después. Hasta a eso hemos llegado porque nos han traído los intérpretes del Estado Islámico, invadidos por las tesis yihadistas.

Los expertos en terrorismo dicen que la célebre célula de Ripoll forma una nueva generación de yihadistas, que se distingue de las anteriores porque no tienen lo que ellos denominan formación religiosa y han optado por la radicalización en muy poco tiempo. El indispensable para creer que la yihad es un deber ineludible para todo musulmán, pero la pregunta sigue siendo la misma ¿De dónde salen tantos reclutables dispuestos a fallecer antes de tiempo? Quizá esperan no sólo ver a Alá, sino que Alá los vea a ellos.