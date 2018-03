LA REBELIÓN DE LOS ROBOTS

Cada vez hay menos imprescindibles, pero seguimos necesitando testigos. Ya no es estrictamente necesario que los seres humanos se maten unos a otros, como viene sucediendo desde el vagaroso principio de la Humanidad. Un coche sin conductor, pero conducido por sus inventores, ha atropellado a alguien que pasaba por allí. Sucedió en Arizona, pero, como el mundo es un pañuelo empapado de lágrimas, el suceso ocupa todos los telediarios y todas las portadas de los periódicos. Es la primera vez que un vehículo autónomo se toma la libertad de causar un atropello mortal y no se puede echar la culpa a nadie, hasta que llegue la segunda vez que un coche asesine a alguien y no tenga la menor culpa. ¿Es sustituible el conductor humano por un mecanismo ideado por él? La víctima, que caminaba fuera del paso de peatones, ha adquirido una gran notoriedad, porque es la primera persona que no ha necesitado para fallecer un vehículo conducido por otra persona. La compañía ha expresado sus condolencias, pero dentro del coche, que en ese momento no sabía que era fúnebre, había una persona, aunque la conducción era automática. El fantasma que guiaba no sabía que el vertiginoso cacharro era más bello que la Victoria de Samotracia.

Los robots se están cabreando con sus inventores y Uber ha suspendido las pruebas que venían realizando porque la realidad depende de la estadística. ¿Es reemplazable el conductor humano o nos basta que el azar se vaya cargando a algunas criaturas que no supimos jamás ni a que venimos, ni por qué tenemos que irnos? Los esclavos mecánicos también se cansan y no tienen sindicatos que los defiendan.