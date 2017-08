Las tiene que haber. Me refiero a comunidades autónomas libres de sospecha de los líos del PP. Pues no. El presidente del Gobierno de España, durante su comparecencia la semana pasada en la Audiencia Nacional en el juicio sobre la posible financiación irregular de varios actos electorales de su partido, no encontró mejor escapatoria al reproche de la acusación popular de contestar una pregunta tirando de 'galleguismo', que replicar que su respuesta debía «ser muy gallega porque no puede ser riojana». Miren que podía haber elegido otro territorio. Pero no. A Rajoy le salió La Rioja, siendo como es por esta tierra un asunto tan delicado la supuesta financiación irregular de la sede de Logroño. Yo soy el responsable de estrategia del partido, la materia gris, constato que mi jefe no ha atendido mis consejos, se ha venido arriba, sobrado, tirando de 'rajoyismos' y confundiendo el estrado de la sala judicial con el escaño del Congreso y le pongo a copiar 200.000 veces, tantas como euros se sospecha que se manejaron en negro para costear parte de las oficinas de Duquesa de la Victoria: 'La Rioja no se menciona', La Rioja no se menciona', 'La Rioja no se menciona'...

Al margen de la poca gracia con la que la cita tuvo que ser recibida por la actual dirección del PP de La Rioja (borrón y cuenta nueva), de la comparecencia de Rajoy me quedo con dos ideas. Primera: en mi casa yo me encargo de la educación de los niños, mi marido de la economía doméstica y jamás ponemos en común nuestras decisiones. Y dos: si dejamos una cuota hipotecaria sin pagar o devolvemos algún recibo del colegio, pregúntenle a él, no a mí. Yo paso... el testigo.