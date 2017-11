Desde hace unas semanas, cada vez que paseo por Logroño veo decenas de banderas colgadas en los balcones, en las fachadas, en las ventanas. Creo que las banderas sólo se sacan del armario en dos momentos; cuando gana la selección -cuando fuimos campeones de Europa y del mundo- o ahora, en este momento de pulso independentista.

Sé que la mayoría de la ciudadanía que esta vez ha sacado sus banderas lo ha hecho reclamando la unidad del país y ante la afrenta independentista y no seré yo quien lo critique; creo en la libertad de expresión y en hacerlo públicamente. Yo no quiero una Catalunya fuera de España porque pienso que juntas somos mejores y creo en un país multicultural y plurinacional en el que todos tengamos cabida. Pero me duele que saquemos los símbolos para enfrentarnos en lugar de para defendernos.

Por eso, espero que cuando el tifón de Cataluña se calme tú no quites tu bandera, que no la descuelgues, que no la vuelvas a guardar en el cajón y que la uses y la dejes colgada, no para enfrentarte a nadie sino para defenderte de todos aquellos derechos que son tuyos por formar parte de este país, del que representa esa bandera que cuelgas en tu ventana y que te están robando cada día.

No quites tu bandera porque el gasto público en Sanidad y Educación tocarán su mínimo histórico en 2018; y no te olvides que hay 2,4 millones de españoles que no pueden pagar sus medicamentos, quizás tú que me lees seas uno de ellos.

No quites tu bandera o sácala al balcón si aún no la tienes, porque el Gobierno de Ceniceros en La Rioja acumula un retraso de más de seis meses en aplicar la Renta de Ciudadanía, una ayuda económica pensada para esa gente que vive o malvive en riesgo de exclusión social. Cuánto tardan las administraciones en gestionar cuestiones de primera necesidad y qué poco les cuesta aplicar el 155.

No quites tu bandera hasta que vuelvan con un trabajo digno los diez mil jóvenes de entre veinte y cuarenta años que se han visto obligados a abandonar La Rioja por culpa de la crisis y que todavía no han podido regresar a casa.

No descuelgues tu bandera porque tenemos a tres millones y medio de españoles que sobreviven con menos de trescientos cincuenta euros al mes, mientras la corrupción nos cuesta a los españoles ochenta y ocho millones de euros al año.

No quites tu bandera hasta que no exterminemos la pobreza energética, mientras que tengas un vecino, un amigo o un familiar que no pueda poner la calefacción, no la quites del balcón. Mientras haya gente que pasa frío, no la quites, lucha por sus derechos.

Y no quites tu bandera porque acumulamos 196 muertos en la carretera nacional 232 desde el año 2002, mientras que la empresa concesionaria de la AP-68 se embolsa 5 millones de euros al año. La Rioja necesita una solución para terminar con la siniestralidad de esta carretera nacional y esa solución solo pasa por liberar la autopista.

Dejad las banderas hasta que recuperemos nuestra soberanía; el mismo día que se aprobó en el senado el 155 se aprobó también el apoyo de España al CETA (tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá). Eso nos deja en manos de multinacionales y banqueros ahora que más que nunca importan los beneficios, no las personas.

Dejad las banderas porque sí, están rompiendo España: nuestros pueblos desaparecen, 1.300 municipios quedarán vacíos en los próximos 10 años y con ellos se irán siglos de historia, de patrimonio y de cultura, esa cultura que es la que nos hace españoles. Dejad vuestras banderas porque queremos un mundo rural vivo.

No guardéis vuestras banderas, porque sería maravilloso sumar todo este entusiasmo a la construcción de una España mejor, menos corrupta, menos desigual y más próspera y unida.

No quitéis la bandera, porque la bandera de mi patria es la que cuida.