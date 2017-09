LA QUINTA PREGUNTA

No es fácil responder cuando hemos dejado sin contestar las anteriores, pero los datos siguen siendo los datos y no coinciden con las opiniones. Cataluña gasta en pensiones unos 4.700 millones de euros más de los que cotiza. Así están las cuentas, pero dependen de quién las lleve. Se equivocan los que creen que es la comunidad más deficitaria, porque no es una comunidad, sino una nación de naciones que acumula el 25% del déficit de la Seguridad Social y gasta en pensiones más lo que cotiza.

La independencia nos va a salir carísima a todos, incluso a los que no queríamos independizarnos. La pobreza, que nunca está harta, se está cebando con tres de cada diez hogares andaluces con niños. También somos hijos de Dios los que no estamos apadrinados por Puigdemont y ni siquiera nos invitaron al bautizo de la ilusoria boda. ¿Qué sería de una España sin Cataluña y, sobre todo, qué va a ser de una Cataluña sin España?

A mí, personalmente, me queda muy poco tiempo para saberlo. Muy cercano a los noventa años, todavía tengo ganas de reírme por no llorar. Aunque Puigdemont no tenga ni puñetera gracia, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha asistido a la concentración independentista ante el Palacio de Justicia de Barcelona.

De lo que mejor andamos es de provocadores. No se puede dar un paso sin pisar a alguno. La mayoría animaba a votar sin miedo el 1-O. El referéndum ilegal, dicen, seguirá porque «si se detiene a uno lo continuarán todos». Incluidos los niños, porque todavía son inocentes y están siendo movilizados para que acudan a las protestas. Tenemos vocación de provocadores y no basta con quedarse entre la espada y la pared porque las dos pinchan.