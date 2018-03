Quédese con lo bueno

Está visto que aquí el que no se divierte es porque no quiere. Es que el otro día, de vuelta de Pamplona de visitar al traumatólogo, paramos a manducar en un modesto hostal de polígono industrial y nos dirigimos hacia el segundo comedor entre mesas de obreros cuyos ocupantes respondieron todos a nuestro «Que aproveche». Así da gusto, porque ocurre con cierta frecuencia que vas al médico, das los buenos días y al menos una parte del personal que espera se queda mirándote con cara de momia egipcia.

Teníamos el aparato de la tele que nos caía un poco de lado, mas de pronto, mientras daba cuenta de unas sabrosas patatas con chorizo, observé que la pantalla me ofrecía una escena un tanto extraña: un individuo más bien maduro y tordillo -canoso- como yo avanzaba raudo rodeado de guardaespaldas hacia no sé qué destino. Lo pistonudo fue que le noté ese gesto peculiar de quien se lleva la mano a la cintura presto a desenfundar. No le pasme a usted mi previsión; por una parte, hice la mili en aquellos tiempos heroicos del general Franco, en continua y armada vigilancia del perverso comunismo, y, por otra, no me pierdo una sola película del Oeste, con todo lo que ahí se desenfunda en los saloones -con dos oes- y en las calles, llenas de agujeros malignos laborados por las balas. Al día siguiente me enteré de que ese pistolero era el dueño georgiano de un equipo de fútbol griego que intentaba hacer malas migas con el señor árbitro. Búsquele usted el lado bueno a la anécdota; yo estoy convencido de que el tal Iván -ojo, no talibán- estaba de broma porque imagínese la que se armaría si a los jugadores titulares, a los del banquillo y a los directivos se les ocurriera amagar con una pistola real y cara de Mourinho. Lo que le faltaba al deporte rey.

Precisamente el fin de semana pasado me contaba otra anécdota positiva una turista brasileña que había tomado en Logroño un autobús para viajar a Nájera y visitar su magnífico monasterio. Algún tiempo después de haber regresado se apercibió de que había olvidado en el bus las gafas, por lo que tornó a la taquilla expendedora de billetes, donde una señorita la atendió amablemente y le informó de que en breve volvería de otro viaje el conductor del referido autocar. El chófer de Autobuses Jiménez la reconoció e inmediatamente le fueron entregadas las gafas. Se trataba de la exprofesora universitaria brasileña Carmen Souza Soares Reis, residente en Florida y estudiosa de la familia Borgia, sobre todo de César, quien visitaba Viana por tercera vez para asistir a las jornadas borgianas que la ciudad dedicaba al célebre personaje renacentista. (Protagonizó la recreación histórica ante numeroso público el grupo Encomienda de Santiago Lucronium).

Tenía planeado escribirles a ustedes algo muy técnico y a la vez muy práctico acerca del tema de las pensiones, pero, cada vez que pienso en la carta que -como a jubilado- me dirigió personalmente la ministra del ramo informándome del aumento de mi retribución, me entra un patatús de risa que me impide centrarme adecuadamente. Inasequible al desaliento, procuraré quedarme con lo bueno de la misiva, y dispénsenme el cachondeo; es que la he puesto en un marco porque tiene tanta gracia...