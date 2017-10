No te quedes callado, no

Para que el acoso escolar (AE) termine, los centros educativos tienen que cambiar su actitud. De nada sirven los programas de convivencia o acción tutorial si vamos a terminar usando el protocolo de actuación para el acoso. Y eso, siempre que lo queramos ver.

¡Qué decir del dinero que mueve el AE! Hay publicaciones de libros y charlas de todo tipo, pero pocas o ninguna sobre las herramientas necesarias para que los padres puedan actuar y proteger a sus hijos, cuando no se hace caso a las familias.

Se han realizado estudios sobre niños acosadores, testigos silenciosos y compañeros mediadores, pero curiosamente aún no he visto ningún libro o artículo de investigación que nos explique el fenómeno de la mudez y ceguera institucional, que causa el AE a nivel nacional.

Hoy en día, empiezan a surgir y movilizarse asociaciones contra el AE que han desvelado públicamente coacciones a familias y pediatras con la intención de que no se denuncien casos de acoso.

No hay más ciego que aquel que no quiere ver. Después de recibir una queja de los padres, sea por violencia o agresión, el centro debe actuar, vigilar y proteger al menor, porque es su obligación, antes de que se convierta en un nuevo caso de acoso escolar. Que se trate de un hecho puntual no significa que el centro pueda dejar de lado sus responsabilidades. Además, saben, o deberían saber y tener claro, que 'la camarilla' también actúa y suele estar formada por varios niños, dando lugar a considerar erróneamente lo ocurrido como hechos puntuales o como una simples riña, puesto que hoy tienen un protagonista y mañana, otro.

Algunos centros educativos banalizan la violencia e intentan culpar al niño que es objeto del AE e incluso a sus padres. «Es que él, es especial», «su forma de ser provoca», «es un niño inmaduro», «no soporta nada», «son cosas de niños», «siempre ha ocurrido»... Cualquier cosa para evadir responsabilidades. Fomentan así la violencia tanto física como psicológica e incluso ponen en duda el bienestar dentro del hogar: padres pulpos, controladores. Es decir, pasan de ser unos padres modelos y un hijo estupendo a un ser extraños y problemáticos en el centro educativo. No asumen que todos somos diferentes, que nadie tiene derecho a hacer daño a un hijo; que el AE recae en cualquier niño, no importa su aspecto, su personalidad, su raza o su orientación sexual; que todos son un objetivo y cualquier niño está predispuesto a serlo. No hay estudio alguno que demuestre lo contrario.

Hay que tener en consideración que los niños acosadores también son víctimas y tienen problemas, normalmente originados en su hogar. Escondiendo estos problemas de conducta sin prestarles la ayuda adecuada vamos a alimentar , con toda seguridad, un futuro delincuente.

El cambio de centro educativo por AE es otra trampa del sistema. Su objetivo es evitar responsabilidades futuras y no es solución cambiar al niño de centro educativo sin resolver el AE. ¿Por qué? Simplemente porque ese niño, y su camarilla, siguen estando ahí, al acecho. ¡Ya está salvado el centro de responsabilidades! No. Es una trampa, un problema menos. Lástima que se piense que han hecho un favor pero, en mi opinión, es todo lo contrario. Igual sale bien... o no. Especialmente en ciudades pequeñas, es difícil. Como bien dice la normativa autonómica sobre derechos y deberes de los alumnos (decreto 4/2009 del 23 de enero), el acoso escolar fuera del centro es competencia de éste..

El acoso escolar es muy duro para las familias que lo sufren. Mientras sus hijos padecen AE, el entorno les apoya y escucha, incluso el centro transmite su empatía y ofrece una ayuda que nunca llega, pero el manejo psicológico que utilizan algunos es tan empático que cualquiera piensa que le van ayudar. Por ello se alarga mucho la agonía del acoso incluso durante años. Pero cuando el asunto se pone serio y los padres deciden denunciar, el resto de los padres huyen, dejan a la familia sola, la critican y juzgan e incluso se lo inculcan a sus hijos, para que ese abandono se produzca en su totalidad. Es un proceso de tortura que implica principalmente a los centros educativos, seguidos de los padres: comienza el acoso de padres a padres del niño acosado con comentarios dañinos a través de terceras personas que anteriormente apoyaban a esas familias, porque no quieren que le salpique a su hijo o porque pueda ser el próximo objetivo.

Cuando en casa tenemos un problema tan serio como lo es el del acoso escolar, tenemos que ayudar a los hijos desde el minuto uno, jamás culparles ni permitir que nadie lo haga. Y no se puede confiar en un centro que tolera y banaliza la violencia entre alumnos. Nuestra confianza en este tipo de centros debe de ser totalmente nula si queremos solucionar el problema.