¡Puigdemont va desnudo!

El cuento de Cataluña lo hizo popular Hans Christian Andersen y se titulaba 'El traje nuevo del emperador'. En esta versión más conocida, los hermanos Farabutto convencen a un rey de que pueden confeccionar para él la tela más suave y ligera creada jamás, aunque no será visible a ojos de los inútiles para su cargo. Obviamente, la tela no existe y los sastres se quedan con todo el dinero que destina la corona a su invento. El rey, por su parte, sospecha del engaño, pero no se atreve a abrir la boca por no parecer un inepto. La ciudad entera ha escuchado hablar del curioso traje del emperador y arde en deseos de verlo, más que para admirar la tela, para reírse de sus ineptos vecinos pues desde que los humanos poblaron las cuevas de Santimamiñe, consideran al prójimo más estúpido que ellos.

Al cabo de la historia, el rey sale a desfilar, desnudo y así lo ve la ciudad entera, incluido el propio rey, pero nadie dice nada por temor a quedar como un imbécil, así que durante buena parte del trayecto, se mantiene el engaño. Esto sucede hasta que un niño de entre la multitud grita: «¡Pero si va desnudo!», y entonces sucede el desastre. La ciudad entera se rinde a la evidencia y el rey termina el desfile entre las risas de sus súbditos, caminando en el más estrepitoso ridículo.

El cuento se ajusta tanto a la naturaleza de las sociedades que prende en las tradiciones literarias de muchísimas culturas distintas y lejanas. En la turca, por ejemplo, y en la de Sri Lanka, donde siete estafadores llegan a la corte de un rey tonto. Los vendedores de humo son la CUP y ERC y el rey tonto, imaginen. Aquí se riza el rizo cuando el propio rey forma a los estafadores: Mas amenaza a Moncloa con un referéndum a cuenta de la fiscalidad catalana y la presidencia de la Generalitat se le convierte en un episodio de la tercera temporada de Fargo. En la versión de Sri Lanka, las personas que no logran ver la tela son de bajo nacimiento, españolistas si quieren o faltos de talante democrático.

En la propia cultura española existe una versión antiquísima de esta historia que recogió el infante Don Juan Manuel en allá por el siglo XIV. El propio Miguel de Cervantes lo incluyó como un entremés -una obra corta, burlesca y con mucho griterío- de su y en ella, si uno no veía la tela es que no era cristiano viejo, aka el 'seny'. La versión cervantina termina a palos.

Hay dudas sobre la manera en que concluye el cuento catalán, aunque existe un moderado consenso en que terminará mal. La performance es de tal calibre y ambición, está provista de tal locura y a la vez es una representación tan arquetípica de los vicios de las sociedades que no se le hubiera ocurrido a la propia Marina Abramovic. Propongo un final. Las esteladas ondean al viento puro que sopla desde las cumbres pirenaicas hasta las tierras solemnes del Ebro. De entre ellas emerge la voz de un niño, imagen descarnada y frágil que representa a la lógica. Y grita «¡Puigdemont va desnudo!». «Sí, ¡pero qué pelazo!», responde la masa a coro, y ese primer punto de consenso sí que resulta innegable.