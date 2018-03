Puertas al campo Miércoles, 28 marzo 2018, 00:15

La Ordenanza Cívica, la ampulosa denominación con la que Logroño presentó sus mejores intenciones para velar por la normal convivencia urbana y por el equilibrio entre el ocio, el negocio y el derecho al descanso de los ciudadanos, se ha evidenciado tan ineficaz, que desde el Consistorio logroñés se ha presentado ya una nueva versión. Con el consenso de todos los grupos, nace una Ordenanza Cívica 2.0, cuyo fin, al parecer, es acabar con la presencia de determinadas celebraciones, despedidas de soltero singularmente, de estética cuestionable y en las que menudean modos y modales que se alejan de los que, por lo general, se tienen por correctos. «Abusos y extralimitaciones», reiteró ayer el concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Sáinz, como si pudiera entenderse que entre toda la normativa vigente no se encuentran ya argumentos legales suficientes para luchar contra lo que se puede incluir en ese cajón de sastre. Porque no se trata tanto de contar con una normativa rigurosa como de aplicarla. Y quizás es ahí, como han denunciado no pocas veces los colectivos afectados, donde se ha fallado. Las normas están para ser cumplidas y corresponde a la autoridad garantizar su cumplimiento. Apelar únicamente a la capacidad coercitiva de una revisada Ordenanza Cívica amaga con ser más de lo mismo y servir para lo que serviría ponerle puertas al campo.