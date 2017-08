Pueblos 'zombis' «Muchos pueblos pequeños han dejado de ser lugares atractivos para desarrollar proyectos de vida. Ante esa falta de viabilidad, de nada sirven los cuidados paliativos. La muerte seguirá acechándolos a menos que se les administre una vacuna que nadie ha sido capaz de descubrir» ÍÑIGO JAUREGUI Sábado, 19 agosto 2017, 00:13

Seis meses después de la publicación de 'Los últimos. Voces de la Laponia española', la atención o el interés suscitado por el drama que su autor, el periodista valenciano Paco Cerdá, denunciaba en sus páginas, se ha desvanecido por completo. El envejecimiento de la población rural, el vaciamiento demográfico o la inminente desaparición de decenas y decenas de localidades de la denominada 'Laponia española' son cuestiones que ya no merecen ni un solo titular. Ni titulares, ni testimonios de los afectados, ni editoriales, ni reportajes ilustrados, ni espacios televisivos, ni tertulias matinales, ni análisis autorizados. Es lo que tienen las novedades editoriales o cualquier noticia de actualidad que se precie. Tras un período de efervescencia informativa, atención prioritaria, sobreexposición mediática y sesudas reflexiones... llega la calma e, irremediablemente, el olvido. Y algo así es lo que ha sucedido con este autor y su obra.

La diferencia con respecto a otros casos semejantes es que el problema del que se hacía eco Paco Cerdá sigue siendo tan real, tan crítico y está tan lejos de resolverse como el primer día. Y sin embargo, las administraciones central y regional han decidido mirar hacia otro lado, no han elaborado ni un plan, ni un proyecto medianamente viable encaminado a atajar o paliar esta tragedia que, en su descargo, ni es nueva, ni ha sido creado por ellas, pero que amenaza con alcanzar un punto de no retorno. Las únicas iniciativas públicas promovidas recientemente, el Comisionado Nacional frente al Reto Demográfico, presidido por la senadora Edelmira Barreira, y la Agenda para la Población 2030 de La Rioja, no pasan de ser borradores bienintencionados, meras entelequias que carecen de partidas presupuestarias y de medios materiales para hacer frente a los desafíos que, al menos sobre el papel, se han propuesto combatir.

En otro orden de cosas, es muy probable que quien visite los pueblos de la Sierra riojana durante este mes o el siguiente no descubra ninguno de los síntomas alarmantes que acompañan a la despoblación. El tránsito continuo de vehículos, los bares llenos, los niños correteando por las calles o chapoteando en el río, la afluencia de personas durante la fiesta patronal, las ventanas y puertas abiertas, la ropa colgada de los tendederos o el humo que sale por las chimeneas pueden inducirle a pensar que gozan de una excelente salud demográfica y que no hay de qué preocuparse. Nada más lejos de la verdad. La apariencia de normalidad que proyectan es efímera e ilusoria. La vida y el bullicio que adquieren durante un par de semanas son una ficción que finaliza tan pronto finalizan las estancias, cada vez más cortas, de los 'hijos del pueblo' y sus familias. Viven de prestado y su situación es semejante, salvando las distancias, a la de esos cadáveres ambulantes que proliferan en algunas series televisivas de terror.

Los zombis a los que nos referimos son, en esencia, seres liminares o crepusculares que se hallan atrapados entre la vida y la muerte. El virus que portan ha acabado con sus vidas pero, simultáneamente, les niega el descanso definitivo. Las funciones vitales que todavía conservan están tan mermadas que carecen de autoconciencia, ignoran quién o qué fueron, sin embargo, sí reconocen la humanidad de los que todavía la conservan porque los persiguen e intentan alimentarse de ellos. Los zombis sortean la muerte, prefiere vagar sin propósito que encontrar un reposo definitivo. Esa rebeldía tiene un alto precio porque la vida a la que se aferran tan desesperadamente es completamente estéril, no pasa de ser un simulacro, una mala imitación de la verdadera, y porque se prolonga a costa de otras vidas mucho más reales y valiosas que la que ellos poseen. Pero además, los zombis son heraldos del futuro, anticipan el mundo que está por llegar. El marco en el que surgen y que han contribuido a generar es apocalíptico, catastrófico y descorazonador, y los pocos supervivientes que resisten sus embates y les plantan cara están sumidos en el estupor o se sienten acorralados.

Algo semejante sucede con las localidades mencionadas anteriormente. El virus que se ha apoderado de ellas no tiene, por el momento, cura conocida. Probablemente, el verano y las actividades que se organizan a lo largo del mismo, o fuera de él (eventos, jornadas, mercadillos, degustaciones, visitas teatralizadas, celebraciones festivas, pruebas deportivas, desembalaje de antigüedades, comidas populares, encuentros, concursos, ferias artesanales, días de..., conciertos, marchas, romerías, etc.), les otorga cierta normalidad, un latido, un pulso de vida pero poco más. Su existencia es artificial, ajena a la tradición y a las costumbres locales, y ha sido forzada por las circunstancias, por el intento de reanimar a un moribundo que ya no se tiene en pie y necesita socorro o atención urgente.

Lamentablemente, ninguna de esas iniciativas es capaz, por sí misma, de contribuir un ápice a la recuperación de las funciones y servicios que poseían en el pasado o al mantenimiento de su población. Su proliferación a lo largo y ancho de la geografía riojana es el síntoma que revela la extensión del problema y demuestra que muchos pueblos pequeños han dejado de ser lugares atractivos para desarrollar proyectos de vida o carreras profesionales. Y, ante esa falta de viabilidad, de nada sirven los cuidados paliativos. La muerte seguirá acechándolos a menos que se les administre una vacuna, una vacuna que, a día de hoy, ningún equipo de investigación ha sido capaz de descubrir.