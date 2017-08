Las propinas de la nueva Ley de Autónomos

El pasado 30 de junio la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso aprobó inicialmente varios puntos para la Reforma Urgente de la Ley de Autónomos que afectará a más de 3 millones de autónomos españoles, 26.330 de ellos riojanos. En cualquier caso, comenzó a dársele forma por el mes de septiembre pero no será efectiva hasta dentro de dos o tres meses, cuando haya pasado por los oportunos trámites en el Congreso y Senado; y eso que inicialmente se planteó como urgente...

Se nos hizo ver, o así prometía, que esta Reforma tenía que ser la reivindicación histórica de los autónomos, con una ambición inusitada por parte de todos, incluidos los partidos políticos.

Sin embargo, repasando esta reforma cuyas medidas otros aplauden, desde Upta-Rioja vemos que se han quedado atrás muchas promesas incumplidas, muchas ilusiones frustradas.

Se nos habló de la cotización parcial, de que todo aquel autónomo que no llegara al SMI no tendría la obligación de cotizar, de la renegociación -incluidas las quitas- de la Seguridad Social, de la supuesta negativa de contratación por parte de las Administraciones a los autónomos que no estuvieran al corriente de pago y un largo etcétera de cuestiones que ahora quedan en el olvido.

Es innegable que supone un avance y, de hecho, aplaudimos medidas como la extensión de 6 a 12 meses la tarifa plana; la rebaja del 20 al 10% el primer mes de los impagos de cotización a la seguridad social; los cambios sobre representatividad para las asociaciones de autónomos; los avances en materia de accidentes 'in itinere'; o la rebaja de cotizaciones para favorecer la maternidad y la compatibilidad entre salario y pensión, entre otras cuestiones.

Ahora bien, que aceptemos estas medidas no significa que sean suficientes. Por el contrario, creemos que son propinas y migajas muy alejadas de las pretensiones iniciales. De hecho, de qué nos sirven todas estas medidas si ni siquiera tenemos claro que tengamos financiación real para poner en marcha una idea o proyecto o para sacar un negocio adelante. De qué nos sirve, si no cobramos las deudas pendientes tanto públicas como privadas.

Atrás han quedado históricas reivindicaciones como la cotización a tiempo parcial o solucionar el creciente ascenso del falso autónomo. Tampoco hablamos de jubilación parcial y no deja claro cómo desarrollar la Formación Profesional.

Tampoco se habla del necesario apoyo a la primera contratación de un trabajador por cuenta ajena, por la carga fiscal y laboral tan alta que tiene que soportar a diferencia de las pequeñas, medianas y grandes empresas. Ni se toca por asomo un tema para nosotros primordial, como las pensiones, aunque solo sea para marcar directrices. Creemos igualmente que era el momento de abordar la cotización por ingresos reales, que ayudaría y mucho a paliar la caja única de la Seguridad Social; poco se habla o queda poco claro que pasen las reducciones a bonificaciones de las cotizaciones a la seguridad social para que nuestra caja única no se vea afectada o se haga vía presupuestos generales.

En cuanto a la tarifa plana, las Comunidades podrían y deberían apostar por bonificar la diferencia hasta alcanzar la cotización mínima, para que una vez más nuestra caja única no se vea mermada.

Pero además, se deja atrás a los 'Trades', otro tema de mucho interés para nuestro colectivo; no se aborda en ningún momento el Relevo Generacional o la ineficacia de la Ley de Segunda oportunidad o se apuesta por leyes fiscales que ayuden a paliar la elevada presión a la que estamos sometidos.

Desde UPTA hemos proyectado una batería infinita de propuestas, enmiendas y recomendaciones para que estas salieran hacia delante; pero hemos llegado hasta donde nos han dejado. Cabe decir que también hemos echado de menos el apoyo de algunos partidos políticos que allá por el mes de noviembre presentaban éstas como «sus» medidas estrella; o de aquellos otros que, llegado el momento, colocan a los autónomos y sus necesidades en el centro de sus mensajes electorales.

Nosotros, entre tanto, seguiremos luchando y reivindicando estas medidas, a sabiendas de que si redundan en beneficio del autónomo, también contribuyen en gran medida al impulso económico de toda la sociedad.