Eclesiastés 5.5

Cuando en el año 2009, con motivo del 120 aniversario de Diario LA RIOJA, publicamos mes a mes la historia de la región por décadas, pudimos comprobar a través de las páginas ya amarillentas del periódico, las claves de cada época: el emerger de una tierra tocada por la varita mágica del vino; la crisis de ultramar y el espíritu del 98; el azote de la filoxera; el florecimiento de la industria conservera; el crack de la bolsa; la II República; la incivil guerra; la eterna noche del franquismo; la ansiada Transición a la democracia; los anhelos autonómicos; el progreso que nos acercó a Europa...

Pero, a partir de los años 90, y sobre todo en la ya comunidad autónoma, buena parte de las principales noticias no eran sino promesas políticas y/o electorales. Con la perspectiva del tiempo, nos cercioramos de que muchos de los anuncios de nuestros prebostes o nunca se cumplieron o lo hicieron a medias o llegaron con bastante retraso. Ocho años después, y repasando la hemeroteca más reciente, la tendencia sigue in crescendo. No sólo eso, sino que cada cierto tiempo se convocaba otra rueda de prensa para anunciar lo mismo.

Por poner algún ejemplo: ¿Se acuerdan de la fábrica de barcos de Cervera? ¿De las autovías Calahorra-Arnedo o Santo Domingo-Ezcaray? ¿O de la llegada del AVE a La Rioja? Y si nos acercamos aún más en el tiempo, ¿qué fue del Centro de la Cultura del Rioja, cuyas goteras eran cuestión de pocos meses? ¿Y de la Casa del Cuento (de nunca acabar)? Por no hablar del Plan de la Villanueva, la liberación de la AP-68, del desdoblamiento de la N-232, de la subestación de Cascajos, del Puente Mantible, de avenida de la Sierra, el IES Sagasta...