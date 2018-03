Proceso hacia la Cuaresma

Me da por pensar esto porque mi pesadilla recurrente es que no puedo volver a casa. Las personas que este viernes ingresaron en la cárcel -y antes otros de su entorno- son personas de profesiones liberales, considerados en sus círculos, instalados institucionalmente, con voz y voto en un parlamento (ni más ni menos), con proyección social, con sus familias, con sus publicaciones, con proyección mediática, con haciendas holgadas en muchos casos, con planes para la semana santa, seguro que esa noche tenían alguna cena, en fin... personas que pensaban que a la cárcel suelen ir otro tipo de personas. Con menos ideario, con menos patrocinadores, con menos focos, con menos cobertura y sin un Libro Blanco. Pero de pronto, coges a la mañana siguiente un AVE o un avión de Barcelona a Madrid para asistir a una vistilla y ya no regresas para la cena de esa noche con los amigos, ni -más que probable- para la mona de Pascua. Y te ves despidiéndote de tu marido o de tu mujer a la puerta del furgón policial, devolviéndole, antes de subir, la tarjeta del híper, el ticket de la chaqueta que hay que recoger el lunes en la tintorería; anotándole algunos PINS y recordándole que los certificados para la declaración del IRPF de junio están en el cajón del despacho. La imagen emblemática de este fenómeno es la del policía desconocido aquel que coge por el cogote a un exministro de Economía, exvicepresidente del Gobierno de España y exdirector gerente del FMI -un tacto tan íntimo, además, como abarcarte el cogote con la cuenca de la mano-, un ex de todo, con buenas camisas y una bonita voz profunda, y le inclina la cabeza para que no se dé con la puerta del coche de la policía tributaria. Y eso, volviendo a lo de este viernes, que el día anterior, jueves, caso de Turull, ibas a ser investido Presidente de un Govern. Pero lo que es una percepción (muy) alterada de la realidad y de los hechos acaecidos en su momento y en su entorno cercano, ¿verdad?: al día siguiente, te ves obligado a dejar tus pertenencias en una bolsa y un desconocido te entrega las sábanas y la almohada de una celda. Y eso que hasta hace nada, unas horas, eras el flamante candidato, con discurso propio desde una alta tribuna pública, ante las cámaras, y con una hoja de ruta, que, pasara por donde pasara (nadie lo sabe), desde luego no pasaba por la cárcel. Pero al día siguiente, mira tú, lo que es la ceguera inducida, prolongada, y el autoengaño, y el darse varias veces con el marco de la misma puerta, has tenido que dejar en la bolsa el lazo amarillo y ahora serán otros ahí afuera los que lo lleven por ti, hasta ni se sabe cuándo. ¿Por quién doblan, ahora, las campanas? Y así se entra en una cadena de escapularios, que se pasan como testigos, y de encarcelamientos y de huidas donde, hace nada, iba a existir una Hacienda propia y una nación estelada y una fiesta sin fin, incluso con casetas de partidos anticapitalistas. Todo amor y lujo. Nada de este aquelarre final se vislumbraba en aquel Libro Blanco de la Transición Nacional (tan blanco como opaco), cuando sólo hace unos meses, el camino hacia la denominada República Catalana se anunciaba como un paseo, al compás de Els Segadors y coproducido por dinero público y fortunas privadas. Sobraos, altivos, superiores, llenando plazas de toros. Y todo pagado. Pero amigo, así, visto no visto, se ha pasado de la República a la Cuaresma, pura y dura. La cárcel no es simbólica. El resultado, muy al contrario del spot primaveral que se vendió, es un 'viernes de dolor' sin precedentes, y una llamada a ulsterizar Barcelona, y a convertirla en un 'infierno' (sic) por parte de somatenes cercanos a los que la misma tarde del jueves negaron cuatro veces al candidato. Y así, al margen ya de las disquisiciones políticas o de la coña tabarnesca y de todo lo demás, lo cierto es que estamos ya instalados en una catástrofe. Y la boca de su cráter tiene unas dimensiones desconocidas. Muchos particulares han conducido a mucha gente hacia ese cráter. No creo que se les vea de penitentes en los desfiles procesionales, más bien en la playa. Se ha consumado la tragedia. Si esto era un esperpento, lo era porque el fondo del esperpento es trágico. En el mes sexto del año uno de la República Catalana, el escenario es la corrupción de las ideas, la malversación de las ilusiones, destinos personales autoaniquilados, deserciones, traiciones. Personas con eso que se dice de 'la vida hecha' entrando en el cárcel. Sin fecha de regreso. Y para más INRI, sin más proceso a la vista que el judicial.