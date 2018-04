Mi prima Vera ya está aquí

Gloriosa, la mañana. A las 7.45 en punto este mirador, este ventanal, era un pantallazo de luz, de sol. El aire, azul. Frescales, movidito pero limpio. Tras una tibia ducha y ya en mangas cortas, qué maravilla, suena Zaquir Hussain para darle los buenos días al día. Y al café sin prisas, las tostadas, la pastillita para ya no me acuerdo y el mejunje calentito de cebolla cocida con miel y limón para un puñetero catarrazo que no me había pillado en todo el invierno, no todo puede ser maravilloso. Aún así, allí, rodeado de paquetes de clínex, pretendo sumergirme en la lectura de los titulares del día, achís, achís. Sin hache, o sea, estornudando en Moquilandia. Pero el aburrimiento del noticiero político, el dulce calorcillo y la música del indostano se apoderan de mí y entro en trance. Ay, qué delicioso sopor... Y. de repente me sacude un calambrazo. No, ha sido un susto del subconsciente. Pero tampoco. Una espeluznante sucesión de timbrazos en la puerta me saca de dudas. Pero ¿a estas horas? Y abro dispuesto a montarle un pollo al estrepitoso. ¡Por Belcebú, es ella, por fin, mi prima Vera! Un estampado de lotos y otras chinerías florales sobre un rojo vivísimo en la blusa de satén, unos mini shorts, pero mini, mini, haciendo juego, unas piernas que ni la Fornarina, una melena leonina y una sonrisa perversa en los labios amapolos. Del escote de la blusa no digo ni mu, mejor. Porque al intentar no verlo, y menos mirarlo, he recordado para qué era la pastillita. Para los soponcios, menos mal. Y yo con estos mocos. La prima Vera ha entrado en casa como un torrente, como una exhalación. Y ya no hemos parado. De hablar. Me dice que se va a quedar una temporadilla por aquí, que gusto. que quiere montar un negocio. Le comento que en Ombligoño se vive con una tranquilidad mortal, vamos, que no hay movimiento. Pero, qué os pasa, chico, que estáis peor que en Melilla, ahí, en la cola de todo. No te preocupes -le digo, acá paz y después gloria. ¿Que nos han metido un palo presupuestario con una caída en las inversiones estatales del 16 por ciento? Y a ti y a mí, ¿qué nos va en ello, amor? No sé si sabrás que gracias al PP somos líderes europeos en consumo de bolas chinas, en España y en Ombligoño todo es todo gracias al PP, cuestión de bolas, ya lo ha dicho nuestro Presidente. Me pone cara de feminista radical escuchando una canción de Maluma: ¿Lo de las bolas lo dices por algo? No, no, no -le contesta mi pudor arrebujándose en el albornoz-, los dioses del Averno me libren, porque ya tuve suficiente con aquella colonoscopia que me dejó perforadito; nuestra urbe es un remanso, ya sabes, y nuestra región una remansa, nos sale la mansedumbre por los poros de la desidia marianista. Vamos a ver, prima Vera, ¿qué hay que mover, qué hay que pedir? No nos vayan a tomar por catalanes... Y, amor mío, ¿qué nos ha llevado a hablar de estas memeces con el día que hace? Hagamos como nuestros presidentes, el de aquí y el que duerme Madrid: dejémonos llevar, el tiempo dirá. Por cierto, ese quimono que llevas es una pocholada... Vera se muerde el dedo índice, lo chupa: ¿Has visto a Janelle Monaé en Pynk, su nuevo vídeo?, pues me he agenciado unos pantalones vagina como los suyos, última tendencia feminista. Jodó -le musito sin despegar la vista de su dedo-, ni puta idea, yo lo último que ví fue a la Chelito buscándose la pulga, por cierto, ¿nos vamos a dar un paseo por el parque o prefieres una danza del vientre sobre el edredón? Me mira, la miro: No perdamos el tiempo, prima Vera querida... Y sigue siendo una fantasía el sol primaveral que inunda mi rinconcito. Por fin.