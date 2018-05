Sí a los Presupuestos más sociales de la historia

Los Presupuestos Generales del Estado para 2018 elaborados por el Gobierno del Partido Popular son buenos para España y para los riojanos. Son unos presupuestos diseñados para devolver a los españoles el esfuerzo que nos ha permitido salir de crisis económica y evitar el rescate -que habría sido catastrófico- y que ha permitido a nuestro país recuperar el crecimiento económico y la creación de empleo. Un éxito de país, un logro de todos que, un Gobierno responsable como el de Mariano Rajoy traslada a las Cuentas del Estado para este año y, por ende, a todos los españoles.

Por mucho que los portavoces de la oposición se empeñen en no moverse un ápice de su papel y en proclamar, sin ruborizarse lo más mínimo, que estos Presupuestos «atentan» contra los intereses generales de La Rioja, «la verdad está ahí fuera» y pone de manifiesto que estos Presupuestos del Estado son los más sociales de la historia de este país (196.000 millones de euros dedicados a gasto social), tal y como evidencian algunas de las medidas que contemplan y que benefician directamente a decenas de miles de riojanos.

Apelar a las etiquetas partidistas o a las habituales luces cortas con las que algunos circulan por la política no beneficia a los riojanos. Votar no a estos Presupuestos del Estado es un ejercicio de irresponsabilidad, es un ataque directo a los intereses de más de 40.000 pensionistas riojanos, más de 16.000 empleados públicos en esta Comunidad, a 1.600 jóvenes que se beneficiarán de una beca o de una ayuda al estudio, a decenas de miles de familias que pagarán menos impuestos, a los más de 1.500 policías y guardias civiles de La Rioja que van a ver equiparados sus sueldos o a decenas de ONGs que trabajan en La Rioja y que se beneficiarán de la aplicación de la casilla 0,7 en la cuota del Impuesto de Sociedades. Quien vote no a estos Presupuestos estarán obligado a explicar con claridad a los riojanos las razones de su voto, si es que las encuentran.

Fruto del compromiso del Partido Popular con los pensionistas de este país y a su capacidad para alcanzar acuerdos, la subida inicialmente prevista para las pensiones, infinitamente mejor que la congelación a las que las condenó el PSOE, no lo olvidemos, se ha visto mejorada sensiblemente. Así, las pensiones más bajas subirán un 3%, el doble del IPC esperado, los que cobran 14.000 euros al año, incrementarán su pensión un 5,28%, y todos los pensionistas (casi 69.000 en La Rioja) verán mejorada su pensión al menos tanto como el IPC. Sobre este asunto, resulta lamentable la demagogia del PSOE, incapaz de sumarse a un acuerdo bueno para millones de pensionistas. Qué se puede esperar de un partido que congeló las pensiones y redujo el poder adquisitivo de los pensionistas cuando peor lo estaban pasando. Ahora, cuando la situación económica lo permite, es el momento de agradecer y devolverles todo el esfuerzo que hicieron en su momento.

Además, los contribuyentes riojanos con ingresos anuales entre 12.000 y 14.000 euros ya no tendrán que hacer la declaración de la renta y quienes ingresen entre 14.000 y 18.000 euros verán sensiblemente rebajadas sus retenciones fiscales.

Los más de 16.000 empleados públicos que trabajan en las administraciones riojanas serán otro de los principales colectivos beneficiados por estos Presupuestos, ya que en los próximos tres años verán incrementado su salario un 8,8%. Del mismo modo, se aumenta la tasa de reposición y se convocarán 8.100 nuevas plazas de empleo público en toda España, además de estabilizarse 250.000 plazas de interinos en Educación y Sanidad. Capítulo aparte merecen los cerca de 1.500 policías nacionales y guardias civiles destinados a La Rioja. Ellos, como sus compañeros en toda España, verán equiparado progresivamente su salario con las policías autonómicas, en un proceso que comenzará este año con un incremento de alrededor de 220 euros brutos mensuales. Nuestros jóvenes universitarios van a acceder a más becas, porque en estos presupuestos contamos con 1.490 millones de euros para impulsar la igualdad en la educación, es decir, para becas. Los riojanos que siguen buscando empleo van a tener más oportunidades para poder encontrarlo, porque si por algo se distinguen estos presupuestos es por el objetivo de seguir creando empleo, de forma que lleguemos en nuestro país a los 20 millones de españoles trabajando en el 2020.

La política debe medirse por resultados, no por etiquetas ideológicas ni por colores. El Partido Popular ha escuchado y atendido las demandas de la sociedad, ha sudado la camiseta para llevar a las Cortes Generales los Presupuestos más sociales de la historia. Agradecemos a los grupos parlamentarios que apoyan estos presupuestos y pedimos a los partidos de la oposición que piensen en los riojanos, dejen de lado su posición partidista y piensen en los riojanos, a los que benefician estos Presupuestos Generales del Estado, los más sociales de la historia.