De Presupuestos y cinturas

Hoy voy a hablarles en román paladino que, como saben, es con el que suele el pueblo fablar con su vecino (que decía mi paisano don Gonzalo), de los Presupuestos del Estado. Y así, para romper fuego, nos preguntamos: ¿qué serán... serán... los Presupuestos Generales del Estado?

Y una vez preguntados y debidamente ayudados por la Wiki nos respondemos: los Presupuestos Generales del Estado son considerados la ley más importante que un gobierno promulga en un año y determinan su política en la mayor parte de los ámbitos, además de ser la base sobre la que se moverá la economía del Estado en ese año.

Meridiano. Cristalino. Para que nos entendamos: lo más importante del mundo mundial. Por lo que dicen, no hay ley más gorda que esta. El gobierno echa sus cuentas y dice, a quien quiera oírlo (que no todos quieren), lo que puede hacerse y lo que no debe hacerse de ninguna manera (sin que eso signifique que no se hará). Por ejemplo, nadie debe gastar más de lo que tiene, perogrullada que sólo discuten los políticos, porque en discutir la norma y no aceptarla es donde se ve la verdadera cintura política de algunos de nuestros próceres.

Pero, siguiendo con lo nuestro, hemos de añadir que en esto de los Presupuestos es al Gobierno al que le corresponde elaborarlos y a las Cortes Generales a las que atañe su examen, enmiendas y aprobación. Y, como ya pueden imaginarse, en cuanto los Presupuestos entran por la puerta de las Cortes y tratándose como se trata de que éstas se pongan de acuerdo en algo, es cuando empieza la verdadera descojonación.

Porque verán, lo que a unos les parecen unos Presupuestos afortunados y reales, a otros les parecen utópicos y nefastos, por lo que, visto lo visto y dicho lo dicho, cada quisque empieza a presentar las enmiendas que cree necesarias para conseguir que, a pesar de que las cuentas no salen, no haya que quitar nada a nadie y en todo caso, si hay algo que quitar, que se lo quiten a los otros. Ya saben, cintura política.

Y es por esa papeleta que se les presenta por lo que nuestros políticos siguen trabajando y trabajando y trabajando. Unos diciendo que no hay que tocar nada porque todo está muy bien, otros diciendo que hay que tocar algo porque no todo está bien, otros diciendo que nada de lo hecho vale y que hay que empezar de nuevo (las famosas enmiendas a la totalidad) y otros diciendo (como dice el PNV por ejemplo) que lo que digan los presupuestos ellos se lo pasan por debajo del arco del triunfo, porque solo los aprobarán si el Gobierno deja de aplicar en Cataluña el artículo 155. (Cosa esta que no debe preocuparles no entender porque, por haber confundido los vascos el culo con las témporas, solo es entendible si se es político y por ello se tiene cintura política).

Pues así es esto. El Gobierno presenta sus presupuestos, se discuten, se modifican si es necesario, se aprueban, se aplican y la nación se pone de nuevo en marcha. Pero ahora viene cuando la matan. La gran pregunta está a punto de aparecer sobre mi folio. ¡Ta ta ta channnnnnn! Y si, como está ocurriendo al día de hoy, parece que no van a aprobarse los Presupuestos de la nación, ¿qué pasa? Pues tranquilos todos porque no pasa nada. Nunca pasa nada. Se prorrogan las cuentas públicas del 2017, que miren por donde da la casualidad de que también estaban prorrogadas, y aquí paz y después gloria.

¿Y si trae problemas prorrogar lo prorrogado? Pues si pasa eso tampoco debemos preocuparnos porque el Ejecutivo tiene otra fórmula para poder agotar la legislatura sin que se le noten mucho las risitas. ¿Saben cuál?, pues gobernar a golpe de decreto ley.

Después de todo lo cual y si ustedes no ha entendido a qué viene tanto lío para acabar atando el burro donde manda el amo, me van a permitir que les diga que ustedes no tienen nada... pero nada... de cintura política. Así que, hasta el domingo que viene, si Dios quiere, y ya saben, no tengan miedo.