El presupuesto de Rajoy Lunes, 26 marzo 2018, 00:02

El Gobierno tiene intención de aprobar el próximo día 27 el proyecto de Presupuestos del Estado 2018, aunque hoy por hoy no cuenta con plenas garantías de sacarlo adelante en el Congreso. De ese movimiento cabe deducir que o Mariano Rajoy, hundido en las encuestas, ha decidido combatir la imagen de inacción de su Ejecutivo o da por hecho un acuerdo con Ciudadanos y con el PNV, que el nacionalismo vasco descarta mientras se mantenga el 155 en Cataluña. Pese a su probada capacidad de supervivencia, incluso para Rajoy sería demasiado un revés parlamentario en un asunto de tanta trascendencia. Tiene a su favor que lo peor de la crisis entre el PP y Ciudadanos parece haber pasado. Al partido naranja, además, le conviene mostrar su capacidad de influencia en las Cuentas mientras come terreno electoral a los populares. El PNV también tiene el máximo interés en pasar factura por sus decisivos votos en el Congreso y sabe que ello no depende tanto del presidente como de que el nacionalismo catalán entre, por fin, en razón.