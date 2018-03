Lamañana nacía como queriendo ser gris, que si lluevo, que si no lluevo, pero ya sabíamos que el sol iba a asomarse tintando de malva el aire, ese color, que nos esperaban 17 graditos para el medio día y que no nos iba a caer una gota encima. No, nada iba a estropear una jornada tan hermosa. Así que mi amigo y yo salimos a dar una vueltecita y disfrutar del caluroso empujón de la primavera, tan femenina como venía ella. Digo: tan feminista. La terraza de nuestro bar estaba muy apetecible y nos sentamos para ir viendo cómo comenzaba la película. La terraza de nuestro bar es muy entretenida, un continuo ir y venir de gentes, un incesante ir y venir de encuentros: Pero qué guapa estás, Maitechu mía, que bonito tienes al guau-guau; adiós, hasta luego, Ludivina, ¿tu niño va mejor?; hombre, Fernando, hace por lo menos veinte horas que no nos veíamos, anda, siéntate un rato: aquí Fernando, aquí mi amigo, hola qué tal. Y Fernando se sienta y comienza el baile de las sin hueso, bla, bla, bla. Nos dolemos un poco, un poquitín, mejor dicho, que ya no estamos en edad de sufrir estupideces de los demás, aunque Fernando es más joven y siente algunos pinchos en los huesos esos del alma, por la sempiterna desunión de la izquierda, o como quieran llamarla ahora. Ese imposible. Que si convocas tú nosotros no vamos, que si nos emplazan aquellas nosotras tampoco. Bueno, y qué más da cuando el interés es general. Hoy va a ser un día precioso -le decimos-, esto va a ser mundial, colega. Sí, mi amigo y yo estábamos convencidos de ello, no en vano ahí estaba el magnífico esfuerzo de la Comisión 8-M (todo un año currándoselo) y el de las más de 6.000 periodistas españolas que pintaron de añil las primeras de todos los periódicos y a ver si hay huevos para el escamoteo: ya habíamos visto y oído a algunos (y algunas) mandamases (y mandamesas) meter a fondo la gamba, intentar enfriar el ambiente con inefables chorradas para rajarse a los dos días con frenazo y marcha atrás: algo se olían. Es que la huelga no va a salir, insistía Fernando... ¿Y qué? Esto sale por ovarios. Y saldrán los paros y saldrá la buena gente a la calle. Estaba renuente Fernando, sí. Pero el sol templaba las gaitas que nos fumábamos, las cañitas en su punto, y mire usted por dónde y por una vez en la vida, nuestro optimismo era como las cataratas del Niágara, ese torrente. De pronto, allá al fondo, un griterío de chavalería. Con ganas, con fuerza, con sus pancartas y la vida por delante, a por ello, a por todo, paremos el mundo, ya basta, ya basta de mierdas, esas que todos sabemos, esas con las que nos desayunamos todos los días. Y fue otra hermosura el verlas pasar a mogollón entre los aplausos de los mirones. Allí en la terraza nosotros, abuelos, lagartos asoleados, pero qué gustazo: nuestras hijas pequeñas, nuestras niñas, nuestras nietas... ¿Y qué me dices ahora, Fernando, de la tarde? Aquí en Logroño, la mayor y más grande manifa que han visto los tiempos. Parece mentira: 40 años de democracia y ni el PSOE ni el PP en el gobierno se plantearon nunca acabar con la desigualdad salarial entre mujeres y hombres, esa brecha. Pues a por ello, que todos los días sean un 8-M de 2018: hay que acabar con esa chuminada llamada Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y a poner. Por decreto. Y a igualar pensiones. Como en Islandia. Y emprender una vastísima operación limpieza de vagancias y dejaciones: si no educamos a nuestras proles desde la familia, ay, mamás y papás, si no las enseñáis a responsabilizarse solidaria y placenteramente de las labores domésticas; si desde el municipio, las escuelas e institutos, la universidad, los sindicatos no se hinca el diente a las actitudes machistas, y si desde las instituciones del Estado seguimos igual que hasta la fecha con bonitas palabras y sin cumplir tan siquiera con los demediados presupuestos destinados para ello, apaga y vámonos. Y no, no nos vamos a ir, iremos a por todas. El 8-M 2018 fue un día precioso. No podemos dejar que se apague su luz, su fuerza, su combate.