Allá por el año mil ochocientos ochenta y tantos salió la primera edición del Diccionario de Oxford. Casi ciento cincuenta años después, en 2016, el Diccionario eligió la voz posverdad como palabra del año. ¿Quieren saber cuál es la definición que da el Diccionario de Oxford a ese término? «Dícese de lo relativo o referido a circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la opinión pública que las emociones y las creencias personales». Es decir, algo parecido a aquello que decía Groucho de que algunos quieren que creamos lo que nos dicen, en lugar de creer lo que estamos viendo con nuestros propios ojos. Eso es la posverdad. La mentira de toda la vida, esa a la que antes, por tener las patas cortas, se la pillaba rápido y a la que ahora, por mucho que corremos, parece imposible echarle el guante.

Y es de este estúpido conflicto catalán, que desgraciadamente estamos viviendo gracias a la impericia de nuestra clase política, de donde desgraciadamente podemos extraer ejemplos y más ejemplos de esa posverdad, de esa mentira podrida de toda la vida de la que antes les hablaba.

¿Ejemplos?, verán: el domingo pasado, día en el que se celebró la charlotada esa del referendo del que tan orgulloso se sienten el Puigdemont y su cuadrilla, jugaba en el Camp Nou el Barcelona contra Las Palmas (para los que no hablen el diferenciador idioma catalán sepan que Camp Nou, quiere decir Campo Nuevo). Bueno, pues mientras unos pensaban si ir o no ir a votar, los directivos del Barcelona, presididos por ese lumbrera de Bartomeu, pensaban si jugar o no jugar, cosa esta que se decidió en cuanto alguien les recordó un par de detallitos, el primero que en caso de no jugar se les quitarían seis puntos y el segundo que la Federación no era como el Gobierno de España, porque en la «Fede» al que se sale de las leyes futboleras lo crujen a modo. En resumen, que decidieron jugar... pero sin dejar entrar a los espectadores, tras lo cual el Bartomeu dijo: «Jugamos a puerta cerrada, para que el mundo vea cómo sufrimos en Cataluña». Ahí la tienen, posverdad calentita y háganme el favor de no reírse que la cosa es muy seria.

¿Más ejemplos?, pues miren, hace ya tiempo, en una pequeña sala de Harvard, el Puigdemont (por cierto, si este individuo es , ¿cómo serán los ?) dijo que España era un país atrasado y coercitivo que ahogaba las aspiraciones políticas, económicas y sociales de Cataluña y además, y para más INRI, afirmó que el gobierno central no dejaba votar a los catalanes. Posverdad otra vez. Mentira podrida. ¿Cómo que no dejaba votar a los catalanes? Pero si los catalanes han votado en todas las ocasiones que ha hecho falta... Posverdad otra vez y además de posverdad, esta frase dicha en defensa de la libertad de voto, es una chorrada . Una chorrada dicha por un presidente... ¿...? que nunca fue votado para ocupar el cargo que tiene.

Así va esta gente, de víctimas, inventándose agravios y, como «La Zarzamora», llora que llora por los rincones. Cosa que encaja de forma tan precisa con su personalidad que hasta un catalán de pro, el propio Josep Pla, llegó a referirse a sus paisanos como «unos seres que tienden al estado agradabilísimo de ser víctimas».

Ya ven, no les dejan, no les dejan... y por no dejarles, fíjense ustedes bien, no les dejan ni actuar fuera de la ley, ni celebrar un referendo prohibido por el Tribunal Constitucional. Un referendo en el que se vote en urnas opacas cargadas ya de votos antes de empezar, en el que cada uno pueda votar el número de veces que quiera, en el que no haya censo, ni interventores de mesas, en el que una diputada parlamentaria monte un colegio electoral en su casa rural y en el que, cuando se anuncian los escrutinios, la suma de todos los votos recogidos sea superior al número de votantes. Y es que, como se dice en la lengua del gran Plá: (El demonio hace las ollas, pero no sabe hacer las tapaderas). Y por eso, por no tener tapaderas, el olor a podrido del guiso comienza ya a ser de lo más desagradable.

Y no les aburro más. El conflicto es grande y es que cuando alguien se cree su propia posverdad resulta imposible la marcha atrás. Una pregunta y acabo. Después de visto lo visto, ¿quién puede fiarse de que los catalanes, habiendo experimentado eso de que el que organiza y no gana es porque no le da la gana, serán capaces de organizar referendos futuros con seriedad, honestidad y sin que huelan a pucherazo? ¿Quién puede fiarse? Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, y ya saben, no tengan miedo.