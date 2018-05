En su paso por Madrid, el filósofo Slavoj Zizek ironizaba sobre el entusiasmo que los momentos de intensa movilización social despiertan en la izquierda. En concreto, usaba el ejemplo del final de la película V de Vendetta cuando la multitud (el pueblo) entra en el parlamento y la gente toma el poder. Zizek propone una hipotética V de Vendetta 2 que muestre lo que pasa después de que la gente haya ganado: ¿qué leyes aprueba? ¿Cómo se reorganiza el aparato del estado? Con su estilo provocador, Zizek pone sobre la mesa las dificultades de realizar grandes cambios sociales mediante las instituciones. Cuando el pueblo toma las instituciones, ya no opera sólo dentro de la lógica social, sino de la lógica institucional.

En una tribuna anterior (La Rioja, 6/5/2018), José Luis Pérez Pastor, senador del PP por La Rioja, criticaba a Podemos por actuar desde la lógica de la movilización y de la protesta sin ofrecer soluciones parlamentarias a los problemas de la gente. Concluye Pérez Pastor que el populismo de Podemos se asemeja al despotismo absoluto de Luis XIV, resumido en la frase: «todo para el pueblo pero sin el pueblo». Por ello, el senador habla del 'populismo ilustrado' de Podemos. Sorprende que 'ilustrado' (en lugar de absolutismo o despótico) sea el adjetivo utilizado para acompañar a 'populismo'; si lo que se quiere enfatizar es que se trata de algo negativo. Debe de ser porque la tradición absolutista en España ha sido patrimonio de la derecha. Pero, en cualquier caso, hablar de 'populismo ilustrado' (yo prefiero 'populismo republicano') es en sí un ejercicio interesante.

No faltaron las críticas iniciales al populismo de Podemos (notablemente, José Luis Villacañas y Carlos Fernández Liria) por no incluir la tradición ilustrada como parte de su ideario. 'Populismo' y 'republicanismo' son ambos términos escurridizos y de difícil definición, pero, a su vez, son útiles para entender las dinámicas entre las movilizaciones populares y los entramados institucionales.

Cabe recordar que lo que la ciencia política (Katz y Mair) denominó 'partidos cártel' aludía a la creciente desideologización de los partidos políticos y, sobre todo, a cómo los partidos habían terminado actuando en favor de sus propios intereses (para lograr mayor financiación y optimizar los beneficios de sus miembros) dejando en un segundo plano los intereses de los grupos representados. El bipartidismo ejemplifica el modo en que tradicionalmente se viene dificultando la representación parlamentaria de partidos minoritarios. Puede que la desafección política o la falta de confianza hacia los políticos no sean temas que preocupen al PP, pero el 15M los introdujo de manera clara en la agenda pública y reveló la crisis de representatividad del sistema político español. Las demandas de mayor inclusión y participación difícilmente pueden contestarse con un «lo llamamos democracia y sí lo es» que ahonda en la cartelización política.

En este contexto de crisis de representación política, Podemos emprende un proceso de articulación populista. Una de las principales contradicciones, que pronto se hacen evidentes en la experiencia de Podemos, es su posición anti-institucional con la necesidad de elaborar un proyecto institucional. Se trata de la tensión entre populismo y republicanismo, que es más beneficioso plantearla en términos de diálogo que de incompatibilidad. El papel del Estado, que garantiza la libertad y la no dominación, la división de poderes (no hay que olvidar que la excesiva concentración de poder político favorece la corrupción) y el bien común deben ser pensados en relación a la introducción de nuevos mecanismos de participación y mayor representatividad.

Un ejercicio más serio de análisis de los últimos cambios políticos en España pasaría por ver qué tipo de realineamiento político produce el cuestionamiento del bipartidismo emprendido por los populismos, tanto de izquierda (Podemos), como mainstream o neoliberal (Ciudadanos). En este sentido, populismo podía ser una categoría analítica o política en lugar de una palabra destinada a descalificar al adversario político (y evitar así cualquier tipo de debate).

Volviendo a V de Vendetta, es efectivamente relevante saber cómo gestionar las instituciones, pero tampoco hay que olvidar que el malestar de la multitud frente al parlamento responde al modo en que se está gestionando la política. A pesar de las dificultades que conlleva, el cambio no puede producirse para que no cambie nada. Un populismo republicano (o ilustrado) podría captar esta dinámica de incluir las movilizaciones populares y el cambio institucional (y ver si las demandas sociales se convierten o no en realidades institucionales). ¿Tendrán los jubilados pensiones dignas? ¿Se avanzará en políticas de igualdad en respuesta a las movilizaciones feministas?

Para evitar tanto el «todo para el pueblo pero sin el pueblo» (en esto estoy muy de acuerdo con Pérez Pastor) como el «todo para los políticos pero sin el pueblo» (como suele ocurrir con el PP), sería recomendable volver a las preguntas formuladas por el 15M y comprobar si (y cómo) son escuchadas por los políticos desde las instituciones. No se trata de denostar la democracia representativa, sino de reconocer otras formas de democracia. Como ya dijera Abraham Lincoln en un famoso discurso, la democracia es el «gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo». Y en ello seguimos.