El populismo ilustrado

Ahora que Podemos acaba de cumplir 100 años y que cada vez queda más claro lo viejo, lo anticuado, lo improcedente tanto de sus propuestas en sus términos máximos como de sus procedimientos en prácticamente todos sus detalles, parece oportuno hacer algunas consideraciones acerca de dicho movimiento populista en España.

Lo que ahora identificamos como una izquierda populista hunde sus raíces directamente en el Comunismo histórico. No en vano, los líderes populistas más reconocibles en España se han autoproclamado comunistas en manifestaciones públicas fácilmente rastreables y hacen uso habitual del léxico y simbología asociadas a ello. El Comunismo partía de unos presupuestos doctrinales que a nivel descriptivo y teórico eran innegablemente sugerentes y estimables, pero lo que acabó poniendo en marcha no se pareció en nada a ningún tipo de paraíso.

El largo viaje del Comunismo hizo que ese fantasma que recorría Europa se trasplantase a Hispanoamérica, donde a grandes rasgos adquirió tintes propios de determinadas corrientes que llamaremos «populistas» que, en principio, no sólo afectaron a ideologías de izquierda, sino que en general constituyeron un enfoque muy extendido de hacer política en el continente americano.

Tras el colapso del bloque comunista europeo, ese populismo de izquierda hispanoamericano se convirtió en el reservorio desde el que volver a importar el ya viejo ideario con un nuevo manto que no lo hiciese directamente identificable con las fallidas promesas del este.

Faltaba un paso más: hacerlo atractivo a determinados colectivos y a todas las personas que, como consecuencia lógica de los rigores de la tremenda crisis que afortunadamente va dejando atrás nuestro país, albergaban un sentimiento de profunda decepción y de desconfianza en la actividad política. En un proceso mimético de la denominada «primavera árabe», los movimientos de reflexión y de protesta en las calles constituyeron un caldo de cultivo apropiado para el nuevo escenario.

Hasta ahí, todo podría devenir en una batería de propuestas sostenidas por uno o varios partidos políticos, ya creados o de nuevo cuño, que de alguna manera fueran promoviendo reformas en base a su grado de representatividad según los resultados recogidos en las urnas.

Sin embargo, lo que sucedió en el caso de Podemos, en lo que es su tronco más reconocible, fue una capitalización de aquel descontento -en buena parte, sin su permiso- y una implementación gradual de varios pasos: primero, la denostación de la democracia representativa, frente a la cual se quiso oponer un concepto no muy desarrollado de democracia directa (falsamente tildada como «democracia real») y la aplicación de un maniqueísmo que cataloga la sociedad en grupos casi paródicos de «los ricos/la casta» y «la gente» y que, en último término pretende burdamente resucitar una lucha de clases que nuestro país dejó muy atrás hace tiempo. Desde ahí, frente a problemas reales, debidamente mixtificados y simplificados en su explicación, se pone sobre la mesa un enemigo escasamente definido (los bancos, el sistema, la clase política, la dictadura de Franco...) al que poder culpar y gracias al cual poder sembrar la división y el enfrentamiento social. Todo para ganar presencia y encumbrar a un líder supremo de aura mesiánica, al que hay que rendir culto y no contradecir, lo que ha ido quedando bien claro a través de las purgas internas que esa formación ha experimentado, en las que toda voz no crítica o alternativa, era rápida y contundentemente sofocada.

Por otra parte, el devenir de la legislatura ha demostrado que este populismo, fuera de la movilización y de la campaña permanente, se ahoga cuando tiene que enfrentarse al día a día, a la gestión, a la toma de decisiones razonadas en pos del servicio público y del bien común -que es el de todos- y sólo produce ocurrencias efectistas o medidas que redundan en una mayor crispación social. Continuamente vemos cómo esta opción política quiere recuperar otros espacios distintos a los de la responsabilidad: los de la agit prop, la tertulia desaforada o los del mitin que no cesa.

En este sentido, hemos podido comprobar cómo las necesidades más patentes de la población quedan relegadas en sus acciones, frente a otras más relacionadas con su propia cruzada particular. Dicen que los extremos se tocan y el populismo de nuestros días ha acabado deviniendo en lo que podría identificarse como su opuesto más radical, aquel despotismo absoluto quintaesenciado por Luis XIV, del cual parece haber aprendido su actual proceder de hacer «todo para el pueblo, pero sin el pueblo».

Este «populismo ilustrado», este Podemos, hace 100 años se llamaba de otra manera, y hace 100 años ejerció la misma capacidad de generar un falso horizonte pintado de esperanza que enmascaraba un modelo totalitario de nefastas consecuencias que la Historia ha evidenciado. Hoy, afortunadamente, vivimos en un marco distinto que permite modular todo ello, analizar de forma crítica los problemas y tener siempre en mente que la política debe unir más que separar, que lo que hay que proponer son soluciones, que éstas deben impulsarse con trabajo y que todos, absolutamente todos, somos pueblo soberano dentro de un sistema de representación y toma de decisiones que, incluso con sus imperfecciones y sus necesidades de actualización, es el garante del mayor periodo de equidad, paz y prosperidad que ha conocido nuestro país. Lo llamamos «democracia» y sí lo es.