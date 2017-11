Poca huelga Jueves, 16 noviembre 2017, 00:04

La huelga convocada en Cataluña por un sindicato minoritario (Intersindical-CSC, cuyo líder fue condenado por el asesinato del empresario Bultó) y no respaldada por las grandes centrales CC OO y UGT, ha tenido un muy escaso seguimiento y habría pasado prácticamente inadvertida si no hubiera sido por los problemas de movilidad provocados por la actuación de piquetes que han cortado carreteras y ocupado algunas vías ferroviarias. Donde más se han notado los paros ha sido en los centros educativos; sin embargo, los convocantes no han conseguido su objetivo de paralizar la economía catalana. Tras la salida de más de dos mil empresas -una fuga que no se ha parado-, ni siquiera la mayoría de los independentistas está dispuesta a jugar con las cosas de comer. Lo cierto es que los trabajadores acudieron ayer a su puesto, la actividad empresarial y fabril no se detuvo y el consumo de electricidad no cayó. La jornada demostró que la ciudadanía espera mayoritariamente que el conflicto termine resolviéndose por vías políticas, de las que nunca debió salir.