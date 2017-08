Plusvalías dudosas Martes, 15 agosto 2017, 23:39

En febrero, el Constitucional revisaba el tratamiento fiscal de las plusvalías inmobiliarias a instancias de un juez del País Vasco: decretaba que quienes vendan una vivienda a un precio menor que el de compra por la depreciación del suelo no tendrán que pagar la plusvalía municipal. La doctrina se extiende a todo el Estado y permite que los contribuyentes que hayan pagado el impuesto pese a cosechar pérdidas puedan recurrir. Ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid ha anulado la liquidación en concepto de plusvalía en una operación de compra-venta de una propiedad al entender que no se puede dejar «al arbitrio» del ente administrativo que aplica dicho impuesto la «determinación de los supuestos» que dan origen legal a esta «obligación tributaria». En otras palabras, la sentencia, que cita abundante jurisprudencia del Constitucional, indica que la determinación del incremento o decremento del valor queda reservada al legislador y no a la Administración municipal. El impuesto sobre plusvalías es redistributivo, pero ha de basarse en elementos objetivos. El desconcierto que siembran las referidas sentencias debería desembocar en una revisión integral de la regla a través de una nueva ley.