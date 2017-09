Plan de pensiones líquido Jueves, 21 septiembre 2017, 00:06

Los planes de pensiones privados crecen lentamente en España y el Gobierno se dispone a introducir medidas que impulsen su liquidez permitiendo el rescate del dinero depositado durante más de diez años (el primer rescate se podrá realizar en 2025) y reduciendo nuevamente las comisiones máximas. En la actualidad, hay unos ocho millones de partícipes que mantienen 9,7 millones de cuentas con un volumen de activos de algo más de 108.000 millones de euros. Los planes privados de pensiones son herramientas valiosas de ahorro y de financiación pero no pueden suplir al sistema público, del que depende el bienestar de los sectores menos pudientes de la sociedad. Fomentando los planes privados se tendrán argumentos para no elevar el techo de las pensiones públicas pero no se resolverá el verdadero problema, que versa sobre la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social y que hay que afrontar cuanto antes en el seno del Pacto de Toledo.