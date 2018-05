La CE pide rigor a España Viernes, 11 mayo 2018, 00:13

ETA hizo público ayer su último comunicado. Hoy ya no existe. La esperada noticia se ha hecho realidad años después de que la banda terrorista comenzara a apercibirse de que su totalitarismo no tenía futuro; de que sus activistas no tenían más escapatoria que la de someterse a la Justicia. Ni el más obcecado de los integrantes o de los seguidores de ETA puede creerse que ésta ha decidido desaparecer por propia iniciativa, por mucho que haya dilatado su etapa final. Su negativa a admitir la derrota no impide que esa sea la inconfesada sensación que vive el conjunto de la izquierda abertzale, cuyos esfuerzos se dirigen únicamente a retorcer el lenguaje para disimularlo. Los herederos de ETA tratan de preservar la «sinceridad» de su trayectoria mediante eufemismos y elusiones con las que reivindican la «lucha» de 60 años para enterrar a sus víctimas en «el sufrimiento padecido por todos», en palabras de Arnaldo Otegi. La desaparición de ETA se daba por descontada en tanto que trama violenta. La buena noticia de ayer es que la banda «no será más un agente que manifieste posiciones políticas, promueva iniciativas o interpele a otros actores». Desaparece y se calla. A partir de ahí solo cabe esperar que su pasado no cuente en adelante con defensores que legitimen el daño causado durante décadas, apelando a las condiciones históricas de cada momento. Aunque los términos en los que la banda terrorista explica su final resultan tan hirientes, tan desalmados y jactanciosos, que advierten del deseo de sus precursores de que se perpetúe su universo fundamentalista. El guión del ritual por entregas de la desaparición de ETA obedece, sin duda, a la pretensión de homologarse para consumo interno con otros 'procesos de paz' y de simular el reconocimiento internacional de su decisión; como si así pudiera convertir su clamorosa derrota en el sucedáneo de una paz concedida por el terror. Es de esperar que en adelante no haya 'palabras de sustitución', relevos que prolonguen el oprobio hacia la dignidad de las víctimas y su recuerdo. Es de esperar que nadie mencione la inexorable desaparición de ETA como acto de generosidad para «favorecer una nueva fase histórica». Se disuelve porque ha sido derrotada.

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, pidió ayer a España que continúe con los esfuerzos para reducir el déficit, que según las últimas previsiones será este año del 2,6% y no del 2,2% que es el objetivo marcado en el pan de estabilidad comprometido con Bruselas. La regañina no podía ser muy intensa pues en cualquier caso nos mantendremos por debajo del límite del 3%; pese a lo cual, el comisario recordó que en 2017 el déficit ha sido del 3,1% -España ha sido el único país de la Eurozona que ha superado la mágica barrera-, por lo que rige todavía el expediente por déficit excesivo, cuya transgresión, aunque sea por una décima, podría «tener consecuencias». El desfase de cuatro décimas se debe a la subida de las pensiones y al rescate de las autopistas de peaje, y se verá compensado parcialmente con un nuevo impuesto sobre las grandes tecnológicas. Además, la Comisión eleva las previsiones de crecimiento para España, con la consiguiente repercusión favorable sobre el empleo, por lo que las discordancias son de matiz y no afectan a los criterios fundamentales.