PERDER LA PISTA

Es muy difícil meter de nuevo el dentífrico en el mismo envase que le compramos al farmacéutico. Hay recipientes que contienen más de lo que albergan y la mayoría de los catalanes cree que el referéndum no es válido, y la otra mitad menos uno cree no va a valer para nada. ¿Qué nos va a costar a todos? Ya nos previno don Antonio Machado del riesgo de confundir el valor con el precio, pero estamos gobernados por la estadística y la mayoría de los catalanes cree que el referéndum no sólo no va a valer para nada, sino que no es válido ni legal. La intriga es doble: unos se preguntan cómo sería España sin Cataluña y otros cómo sería Cataluña sin España. El gobierno presidido hasta ahora por Carles Puigdemont debería impulsar lo que llaman «una salida negociada», pero puede ser un mal negocio para las dos partes. Unos dicen ¡Visca España! y otros dicen ¡Viva Cataluña! Estamos llenos de vítores y de banderas mientras Bruselas trata de apuntalar el euro sacando el dinero de su propio Fondo Monetario.

El ciclón llamado Irma, con vientos de 200 kilómetros por hora, nos ha hecho perder a todos, como en el verso de Lorca, el corazón y el sombrero. ¿Por qué las llamamos «trombas bíblicas» si no estábamos vivos en la época en la que se escribió ese terrible libro y nadie pudo hacer una oda a la imprenta, que era uno de los entretenimientos favoritos de aquellos poetas líricos, que amaban la épica? El proceso soberanista será imparable si no hay nadie que lo pare de mala manera, ya que no hay otra. Algunos despistados se muestran partidarios de que se siga adelante con el proceso soberanista, pero otros, que también están en la misma carpa y en el mismo circo, opinan que Rajoy, en vez de frenarlo, ha contribuido a reforzarlo. La verdad será cualquiera que la siga. Si no pierde su pista.