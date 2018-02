En el pelotón del montón Miércoles, 7 febrero 2018, 23:57

La Rioja se alinea entre las comunidades españolas con un nivel de competitividad 'medio bajo', en el pelotón de los territorios 'del montón'. Un hándicap que lastra el desarrollo socioeconómico de la región sobre el que activa la alerta el Consejo General de Economistas de España en un denso estudio que analiza el periodo 2008-2016. Ocho años desmenuzados en datos que desmienten el mantra más repetido en ese mismo periodo: porque no, La Rioja no está mejor que la media. Lo advierten los economistas, igual que ayer lo hacía la Cámara de Comercio o hace sólo unos días lo reflejaba la Encuesta de Población Activa, que con los datos del 2017 regalaba un frío baño de realidad. Y antes de que los economistas, la EPA o la Cámara se pronunciaran, ya otras macromagnitudes, como el PIB regional, iban descubriendo ese mismo escenario que, ciertamente, no es dramático aunque sí lo suficientemente preocupante como para generar algo más que inquietud entre las instituciones y los ciudadanos. Una inquietud que crecerá al escarbar en las causas que se apuntan como rémoras del impulso económico y entre las que aparecen, como las que aportan mayor lastre al crecimiento, el desempleo y las infraestructuras, el objeto de las dos cruzadas que La Rioja no debe desatender.