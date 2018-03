San Patricio, lo irlandés y la gran pantalla

Seguro que algunos de nosotros nos hemos preguntado quién era San Patricio, por qué los irlandeses se ponen un gorro verde cada 17 de marzo, qué significa el trébol, o quizá qué tienen Irlanda y los irlandeses que siempre nos contagian con su sonrisa y su música por las calles y pubs de todo el mundo. Quizá merezca la pena repasar toda una serie de tópicos sobre la Isla Esmeralda y descubrir porqué toda la comunidad irlandesa conmemora la muerte de San Patricio un día como hoy y el color verde tiñe los lugares más emblemáticos del planeta cuando Irlanda únicamente cuenta con 4,5 millones de habitantes. Y es que para introducir todas estas cuestiones sobre el origen de la fiesta de San Patricio, quizá haya que preguntarse también cómo tiene que ver esta fiesta con la identidad irlandesa y cómo se ha reflejado en el cine.

En realidad, San Patricio no era irlandés, sino británico de ascendencia romana, y su nombre no era Patricio, sino Maewyn Succat. Fue allá por el año 400 cuando Maewyn, que aún era un adolescente, fue capturado por unos piratas, quienes lo esclavizaron pastoreando por Irlanda durante unos años. Aunque finalmente escapó y se asentó en la Bretaña Francesa, donde se ordenó sacerdote, unas cuantas décadas más tarde, Maewyn decidió regresar a Irlanda e introducir la fe cristiana entre todos los irlandeses. Cuenta la leyenda que, dotado de unas grandes artes comunicativas, San Patricio explicó el dogma de la Santísima Trinidad utilizando las tres hojas de un 'shamrock' o trébol verde, como verde es también el gorro de 'Leprechauns' o duendes que los antiguos sacerdotes paganos enviaron a San Patricio con el fin de hacerles travesuras a él y a los feligreses en su conversión al Cristianismo. Por último, la leyenda dice que San Patricio expulsó a todas las serpientes de Irlanda. De hecho, no hay serpientes, pero no por San Patricio, sino porque nunca ha habido, aunque eso de que San Patricio las expulsara está en boca de todos los irlandeses. La fiesta verde de San Patricio se celebra de manera multitudinaria con música, comida y cerveza cada 17 de marzo, porque éste es el día en que murió su Santo Patrón de Irlanda.

Y es que, tengámoslo claro, la idea de nación en Irlanda no tiene parangón. Uno sólo ha de ver cómo se une el pueblo y se pinta la cara con la bandera tricolor (el verde representando a los católicos del país, el naranja a los protestantes y el blanco a la paz que en los años noventa llegó finalmente entre ellos) cuando juega su selección de rugby, 'hurling' o fútbol gaélico. También llama la atención cómo, cada 17 de marzo, y aún a pesar de los millones de irlandeses que emigraron, primero, debido a Cromwell, a mediados del siglo XVII y, a la Gran Hambruna, a mediados del XIX, el pueblo irlandés sigue estando unido. Y es que, aunque los irlandeses han emigrado, siempre han exportado sus tradiciones y su folklore con ellos. No es de extrañar, por tanto, que el arpa dorada que aparece en su escudo (y en las pintas de cerveza Guinness) sea un símbolo nacional bastante único en el mundo y lo identifiquemos ipso facto con lo irlandés, su música y su cultura. Así, el desfile más multitudinario del año en Nueva York y Boston es el de San Patricio, y Chicago tiñe su río verde para la ocasión. Se estima que hay 35 millones de irlandeses americanos en los Estados Unidos. Miles de irlandeses pobres cruzaron el Atlántico en el siglo XIX, como bien recrea la película 'The Gangs of New York'.

A pesar de todo ello, lo mejor de San Patricio y lo irlandés no es todo esto, sino cómo los irlandeses defienden y promocionan su cultura (Culture Ireland), han hecho y hacen a todos los pueblos partícipes de la misma, y abogan por el respeto al otro y el rechazo a la intolerancia. En el contexto social actual, la cuestión de por qué la fiesta de San Patricio se celebra en todo el mundo y cómo tiene que ver con la identidad irlandesa y la gran pantalla surge porque, en la década de los años 90, directores de cine de fuera de Irlanda como Peter Mullen en 'The Magdalene Sisters', Paul Greengrass en 'Bloody Sunday' o Perry Ogden en 'Pavee Lackeen' abordaron asuntos tan controvertidos como las lavanderías de la Magdalena, los abusos sexuales cometidos por religiosos, o la situación discriminatoria de los nómadas irlandeses, que raramente habían sido tratados por directores irlandeses hasta el momento. En el ámbito de la crítica fílmica actual, sin embargo, son los propios directores irlandeses de la República de Irlanda y de Irlanda del Norte los se han centrado en reescribir su propia historia y lo han hecho incluyendo asuntos tan controvertidos como los relacionados con los refugiados, la discriminación por motivos de clase, género, sexo o raza, la idea de nación, los conflictos interétnicos, el suicidio juvenil, el aborto o la violencia de género en sus cortometrajes, documentales y películas, mostrando así esa continua preocupación por el respeto al otro y un cuestionamiento crítico de un pasado (¿qué lejano es este pasado?) intolerante basado en la orientación sexual, las creencias religiosas o las minorías étnicas.

De todo esto vamos a hablar del 19 al 22 de marzo en la Universidad de La Rioja a través de una actividad cultural organizada junto con el Centro de Estudios Irlandeses BANNA/BOND: San Patricio 2018: Irlanda e Identidad en el cine/Ireland and identity on Screen, que va a desarrollarse tanto en inglés como en español, para analizar de manera crítica diversos aspectos relacionados con la construcción de identidades y el género en Irlanda a través del cine. Van a participar dos directores de cine irlandeses, como son Seán Crosson y Cahal McLaughlin, que estrenarán algunos de sus trabajos. Además, expertos nacionales como Bernardo Sánchez, José F. Fernández, José Díaz-Cuesta y otros, proyectarán un buen número de fragmentos de películas, cortometrajes y documentales, algunos de ellos en primicia, en varias salas como la Sala Ibercaja y la Filmoteca Rafael Azcona de Logroño. Y, cómo no, habrá un concierto de música irlandesa y una fiesta de San Patricio en el Pub Covent Garden de Logroño.

Considerando lo dicho hasta el momento, las diferentes conferencias, proyecciones y eventos persiguen suscitar una serie de temas con un marcado contenido social y de género. Lo que realmente merece la pena de la identidad irlandesa son los retos que se han propuesto sus gentes y directores de cine en las últimas décadas, la reflexión constructiva sobre todas las implicaciones culturales e ideológicas derivadas de las distintas formas de expresión sin atender a la identidad, el género o el lugar de nacimiento, y la atención a cómo se crea significado en el cine, y cómo todo ello conlleva un gran placer intelectual.