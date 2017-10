Patria, fuerza o diálogo

Leer un libro como (Ignacio Aramburu, 2015), te permite recuperar la afición a la lectura, abandonada desde hace demasiado tiempo, y devorar sus 630 páginas, en sólo un mes. Se trata de un relato no basado en hechos reales, cuenta la historia de dos familias de un pueblo de Guipúzcoa, amigas desde la infancia, que acaban siendo enemigas irreconciliables por el conflicto que se vivió en Euskadi hasta no hace tantos años, y que permite conocer un poco más en profundidad la realidad del conflicto vasco.

Revelaré que el libro me lo prestó un ertzaina amigo de Bilbao, lo que me permitió ser más consciente del sufrimiento que habrán padecido muchas familias, en especial los cuerpos de seguridad en aquellos años de plomo, cuando día sí y día también había un muerto encima del asfalto.

Por mucho que lo intentes, uno no puede entender cómo Miren, una de las protagonistas de la historia, madre de la familia abertzale, pasa en solo unos años, de llorar por la muerte de Franco a convertirse en la más defensora de la 'liberación de Eukal Herria', hasta el punto de prohibir el habla del castellano en su casa, participando incluso en ocasiones en protestas y manifestaciones en Donosti, al grito de «txakurra kampora».

Uno no puede entender cómo su hijo mayor, Joxe Mari, se convierte finalmente en 'soldado' de ETA (gudari), y comienza a asesinar a diestro y siniestro a policías, jueces, políticos y empresarios, en palabras suyas «defendiendo una Euskal Herria independiente, socialista y euskaldun». Es entonces cuando ves que alguien que dice defender nuestros valores no tiene nada que ver con nosotros, porque alguien que pretende imponer su voluntad por la vía de la violencia no puede llamarse socialista.

Te das cuenta también del dolor infringido a las familias de las víctimas, en este caso a la del Txato, un empresario de transportes que se negaba a pagar el impuesto revolucionario y que descartó llevarse la empresa de camiones a La Rioja porque él era euskaldun, amaba su pueblo y estaba orgulloso de crear empleo en su tierra, y cuyos hijos, Nerea y Xabier, y su mujer, Bittori, acaban al borde de la locura y el alcoholismo como consecuencia del asesinato, en definitiva, un rosario de vidas rotas.

Todavía no puedo asumir cómo una generación de vascos y vascas, aceptaron en su día renunciar a todo por pretender, por la vía de las armas, conseguir negociar con el Estado la independencia de Euskadi, y cuando digo 'todo', en palabras del protagonista, hablo de renunciar a sus aficiones, a la familia, a la vida en pareja, a viajar, a conocer a sus sobrinos, a dormir al raso en el monte... en definitiva, a no tener futuro y acabar sus días pudriéndose en una cárcel.

Ello me ha hecho pensar por un momento en qué nivel de sectarismo, fanatismo y lavado de cerebro se debe infligir a un pueblo para alcanzar tal nivel de locura, por cierto, tampoco tan distinto de lo que ha ocurrido en los últimos años con los 'soldados' del ISIS. (Suele ser peligroso mezclar religión y patria, como en la novela, donde también tiene un papel crucial el cura del pueblo adoctrinando en los sermones y justificando la violencia etarra».

Por un momento, las imágenes del telediario me han hecho pensar si esto se podría volver a producir aquí mismo, en Cataluña por ejemplo, porque que alguien ansíe la independencia de su pueblo me parece legítimo, pero que lo pretenda hacer por la vía de las armas, de la imposición o vulnerando la legalidad vigente se me antoja inadmisible. Y eso es lo que pasa ahora con la convocatoria de un referéndum ilegal que, por supuesto, no ofrece las garantías mínimas sobre el resultado.

Si me preguntan si los pueblos tienen derecho a decidir su futuro, digo nítidamente que sí, pero siempre que se haya acordado con el otro al que tales decisiones vinculan, como en ocasiones han hecho políticos valientes como en los casos de Escocia o Quebec.

Da miedo ver columnas de tanquetas de la Policía Nacional en el puerto de Barcelona, o caravanas de la Guardia Civil saliendo de Andalucía. Si alguien pretende detener con la fuerza o en los juzgados la voluntad de un pueblo, no parece ser ese el mejor camino. Pero sí creo sin dudas que es momento de la política, con mayúsculas, como en la época de la Transición hicieron otros, con generosidad, diálogo y consenso.

Conviene recordar la experiencia de este país porque, como recuerda el celebérrimo clásico aforismo, «un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla». Conviene recordar la experiencia no vaya a ser que cualquier día de éstos alguien, en nombre de Cataluña, enarbolando la estelada y empuñando las armas, pretenda la independencia de su pueblo, de su nación, de su patria.